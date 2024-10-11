Черчесов прокомментировал разгром сборной Казахстана от Австрии

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов подвел итоги гостевого матча с Австрией (0:4) в Лиге наций.

«Когда счет 0:4, говорить особо не о чем. Мы допустили много ошибок. Мы не реализовали свои голевые моменты, и на этом уровне такое наказывается.

Интенсивность игры была очень высокой. Австрия, как всегда, сыграла очень хорошо и находится в отличной форме. Мы знали, что они хороши в прессинге. Мы даже не предложили сопернику сделать счет 1:0...

Это не большое поражение, но мы должны извлечь из него правильные уроки. Несмотря на разгром, я увидел прогресс по сравнению с игрой в Словении. Мы учимся, это футбол. Я уверен, что к следующим играм мы подойдем с большим опытом», – сказал Черчесов.