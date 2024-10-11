Черчесов использует Лигу наций для подготовки сборной Казахстана к отбору на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов после гостевого поражения в матче 3-го тура группового этапа Лиги наций от Австрии (0:4) сказал, что его команде требовалось распределить силы так, чтобы их хватило на вторую игру в октябре.

«Это не экспериментальный состав. Это то, что мы видим: кто находится в каком состоянии. Нам нужно распределить силы, чтобы хватило сил на следующую игру.

Доволен Астановым и Исламханом. Аслан Дарабаев вышел после долгого перерыва и сыграл достаточно качественно. Это турнир, который был придуман вместо товарищеских игр. Мы будем использовать этот турнир, чтобы подготовиться к отбору на чемпионат мира», – сказал Черчесов.