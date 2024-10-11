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    • Черчесов использует Лигу наций для подготовки сборной Казахстана к отбору на ЧМ-2026

    Черчесов использует Лигу наций для подготовки сборной Казахстана к отбору на ЧМ-2026

    Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов после гостевого поражения в матче 3-го тура группового этапа Лиги наций от Австрии (0:4) сказал, что его команде требовалось распределить силы так, чтобы их хватило на вторую игру в октябре.

    «Это не экспериментальный состав. Это то, что мы видим: кто находится в каком состоянии. Нам нужно распределить силы, чтобы хватило сил на следующую игру.

    Доволен Астановым и Исламханом. Аслан Дарабаев вышел после долгого перерыва и сыграл достаточно качественно. Это турнир, который был придуман вместо товарищеских игр. Мы будем использовать этот турнир, чтобы подготовиться к отбору на чемпионат мира», – сказал Черчесов.

    • Казахстан набрал 1 очко после 3 матчей Лиги наций и занимает 4-е место в группе B3.
    • 13 октября подопечные Станислава Черчесова сыграют в Астане со Словенией.

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    Источник: Meta-ratings.kz

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    1728638871
    Достойный последователь теории Ходжи Насреддина!
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    Каратель помойников
    1728639777
    Ну сразу чувствуется стратех,полевой командир мля,но что то мне подсказывает,что после очередного фиаско попросят на выход
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    Александр.Т.
    1728640211
    Шарлатан на р боре к ЧМ с ним Казахам не чего не светит
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    Цугундeр
    1728641036
    Вон оно чё ,Саламыч, вон оно чё..) А мы уж подумали .
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