Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Прогноз на точный счет матча Италия – Бельгия, Лига наций, 10 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча Италия – Бельгия, Лига наций, 10 октября 2024 года

    10 октября 2024 года на Олимпийском стадионе состоится матч третьего тура Лиги наций между сборными Италии и Бельгии. Оба коллектива обладают высококлассными игроками и стремятся показать свою лучшую игру, чтобы закрепить позиции в группе.

    Италия

    Сборная Италии в хорошей форме, победив в трех последних матчах в рамках Лиги наций. Команда демонстрирует уверенную игру в атаке, забивая в каждом из последних семи матчей. В последних пяти играх Италия забила шесть голов, что составляет в среднем 1.20 гола за игру, однако оборона также пропускала в четырех последних матчах, в среднем 1.20 гола за игру. В прошлом матче против Израиля Италия одержала победу со счетом 2:1, что говорит о стабильности в атакующих действиях, но есть пробелы в защите, которые необходимо устранить.

    Последние матчи Италии:

    • Израиль 1:2 Италия

    • Франция 1:3 Италия

    • Швейцария 2:0 Италия

    • Хорватия 1:1 Италия

    • Испания 1:0 Италия

    Бельгия

    Сборная Бельгии находится в менее стабильной форме, особенно в матчах на выезде. Команда пропустила в четырех последних матчах в рамках Лиги наций и не выигрывает в пяти последних гостевых встречах. В последних пяти играх бельгийцы забили пять голов, что составляет в среднем 1.00 гола за игру, и пропустили четыре гола, в среднем 0.80 гола за матч. В последнем матче против Франции Бельгия проиграла со счетом 0:2, что подчеркивает их проблемы в атаке и отсутствие стабильности в защите.

    Последние матчи Бельгии:

    • Франция 2:0 Бельгия

    • Бельгия 3:1 Израиль

    • Франция 1:0 Бельгия

    • Украина 0:0 Бельгия

    • Бельгия 2:0 Румыния

    Личные встречи

    Италия имеет преимущество в личных встречах, выиграв три последних матча против Бельгии. В последнем поединке в октябре 2021 года Италия одержала победу со счетом 2:1. Эта статистика дает итальянцам психологическое преимущество, особенно учитывая их успешные результаты на домашней арене.

    Последние встречи:

    • Италия 2:1 Бельгия (10 октября 2021)

    • Бельгия 1:2 Италия (2 июля 2021)

    • Бельгия 0:2 Италия (13 июня 2016)

    Статистика

    Италия:

    • Забивает в среднем: 1.20 гола за матч

    • Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч

    • Последние 5 матчей: 3 победы, 1 ничья, 1 поражение

    Бельгия:

    • Забивает в среднем: 1.00 гола за матч

    • Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч

    • Последние 5 матчей: 1 победа, 2 ничьи, 2 поражения

    Прогноз на матч Италия – Бельгия

    С учетом текущей формы обеих команд, Италия выглядит фаворитом предстоящего матча. Итальянцы уверенно выступают на домашней арене, и их стабильность в атаке позволяет рассчитывать на победу. Бельгия, несмотря на хорошую атаку, не показывает уверенности в защите, особенно в матчах на выезде. Ожидается, что Италия сможет одержать победу, однако Бельгия способна навязать борьбу и создать проблемы для хозяев.

    Рекомендации для ставок и коэффициенты:

    • Победа Италии – коэффициент 1.80

    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85

    Рекомендация: Победа Италии за коэффициент 1.80.

    Прогноз на точный счет:

    Наиболее вероятным исходом видится победа Италии со счетом 2:1.

    Рекомендация: 2:1 в пользу Италии за коэффициент 7.00.

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:40
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+