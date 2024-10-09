10 октября 2024 года на Олимпийском стадионе состоится матч третьего тура Лиги наций между сборными Италии и Бельгии. Оба коллектива обладают высококлассными игроками и стремятся показать свою лучшую игру, чтобы закрепить позиции в группе.

Италия

Сборная Италии в хорошей форме, победив в трех последних матчах в рамках Лиги наций. Команда демонстрирует уверенную игру в атаке, забивая в каждом из последних семи матчей. В последних пяти играх Италия забила шесть голов, что составляет в среднем 1.20 гола за игру, однако оборона также пропускала в четырех последних матчах, в среднем 1.20 гола за игру. В прошлом матче против Израиля Италия одержала победу со счетом 2:1, что говорит о стабильности в атакующих действиях, но есть пробелы в защите, которые необходимо устранить.

Последние матчи Италии:

Израиль 1:2 Италия

Франция 1:3 Италия

Швейцария 2:0 Италия

Хорватия 1:1 Италия

Испания 1:0 Италия

Бельгия

Сборная Бельгии находится в менее стабильной форме, особенно в матчах на выезде. Команда пропустила в четырех последних матчах в рамках Лиги наций и не выигрывает в пяти последних гостевых встречах. В последних пяти играх бельгийцы забили пять голов, что составляет в среднем 1.00 гола за игру, и пропустили четыре гола, в среднем 0.80 гола за матч. В последнем матче против Франции Бельгия проиграла со счетом 0:2, что подчеркивает их проблемы в атаке и отсутствие стабильности в защите.

Последние матчи Бельгии:

Франция 2:0 Бельгия

Бельгия 3:1 Израиль

Франция 1:0 Бельгия

Украина 0:0 Бельгия

Бельгия 2:0 Румыния

Личные встречи

Италия имеет преимущество в личных встречах, выиграв три последних матча против Бельгии. В последнем поединке в октябре 2021 года Италия одержала победу со счетом 2:1. Эта статистика дает итальянцам психологическое преимущество, особенно учитывая их успешные результаты на домашней арене.

Последние встречи:

Италия 2:1 Бельгия (10 октября 2021)

Бельгия 1:2 Италия (2 июля 2021)

Бельгия 0:2 Италия (13 июня 2016)

Статистика

Италия:

Забивает в среднем: 1.20 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч

Последние 5 матчей: 3 победы, 1 ничья, 1 поражение

Бельгия:

Забивает в среднем: 1.00 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч

Последние 5 матчей: 1 победа, 2 ничьи, 2 поражения

Прогноз на матч Италия – Бельгия

С учетом текущей формы обеих команд, Италия выглядит фаворитом предстоящего матча. Итальянцы уверенно выступают на домашней арене, и их стабильность в атаке позволяет рассчитывать на победу. Бельгия, несмотря на хорошую атаку, не показывает уверенности в защите, особенно в матчах на выезде. Ожидается, что Италия сможет одержать победу, однако Бельгия способна навязать борьбу и создать проблемы для хозяев.

Рекомендации для ставок и коэффициенты:

Победа Италии – коэффициент 1.80

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85

Рекомендация: Победа Италии за коэффициент 1.80.

Прогноз на точный счет:

Наиболее вероятным исходом видится победа Италии со счетом 2:1.

Рекомендация: 2:1 в пользу Италии за коэффициент 7.00.