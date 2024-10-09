10 октября 2024 года на Олимпийском стадионе состоится матч третьего тура Лиги наций между сборными Италии и Бельгии. Оба коллектива обладают высококлассными игроками и стремятся показать свою лучшую игру, чтобы закрепить позиции в группе.
Италия
Сборная Италии в хорошей форме, победив в трех последних матчах в рамках Лиги наций. Команда демонстрирует уверенную игру в атаке, забивая в каждом из последних семи матчей. В последних пяти играх Италия забила шесть голов, что составляет в среднем 1.20 гола за игру, однако оборона также пропускала в четырех последних матчах, в среднем 1.20 гола за игру. В прошлом матче против Израиля Италия одержала победу со счетом 2:1, что говорит о стабильности в атакующих действиях, но есть пробелы в защите, которые необходимо устранить.
Последние матчи Италии:
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Израиль 1:2 Италия
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Франция 1:3 Италия
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Швейцария 2:0 Италия
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Хорватия 1:1 Италия
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Испания 1:0 Италия
Бельгия
Сборная Бельгии находится в менее стабильной форме, особенно в матчах на выезде. Команда пропустила в четырех последних матчах в рамках Лиги наций и не выигрывает в пяти последних гостевых встречах. В последних пяти играх бельгийцы забили пять голов, что составляет в среднем 1.00 гола за игру, и пропустили четыре гола, в среднем 0.80 гола за матч. В последнем матче против Франции Бельгия проиграла со счетом 0:2, что подчеркивает их проблемы в атаке и отсутствие стабильности в защите.
Последние матчи Бельгии:
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Франция 2:0 Бельгия
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Бельгия 3:1 Израиль
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Франция 1:0 Бельгия
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Украина 0:0 Бельгия
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Бельгия 2:0 Румыния
Личные встречи
Италия имеет преимущество в личных встречах, выиграв три последних матча против Бельгии. В последнем поединке в октябре 2021 года Италия одержала победу со счетом 2:1. Эта статистика дает итальянцам психологическое преимущество, особенно учитывая их успешные результаты на домашней арене.
Последние встречи:
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Италия 2:1 Бельгия (10 октября 2021)
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Бельгия 1:2 Италия (2 июля 2021)
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Бельгия 0:2 Италия (13 июня 2016)
Статистика
Италия:
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Забивает в среднем: 1.20 гола за матч
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Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
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Последние 5 матчей: 3 победы, 1 ничья, 1 поражение
Бельгия:
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Забивает в среднем: 1.00 гола за матч
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Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч
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Последние 5 матчей: 1 победа, 2 ничьи, 2 поражения
Прогноз на матч Италия – Бельгия
С учетом текущей формы обеих команд, Италия выглядит фаворитом предстоящего матча. Итальянцы уверенно выступают на домашней арене, и их стабильность в атаке позволяет рассчитывать на победу. Бельгия, несмотря на хорошую атаку, не показывает уверенности в защите, особенно в матчах на выезде. Ожидается, что Италия сможет одержать победу, однако Бельгия способна навязать борьбу и создать проблемы для хозяев.
Рекомендации для ставок и коэффициенты:
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Победа Италии – коэффициент 1.80
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Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
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Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
Рекомендация: Победа Италии за коэффициент 1.80.
Прогноз на точный счет:
Наиболее вероятным исходом видится победа Италии со счетом 2:1.
Рекомендация: 2:1 в пользу Италии за коэффициент 7.00.