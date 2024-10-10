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  • Италия – Бельгия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 октября 2024

Италия – Бельгия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 октября 2024

10 октября 2024, 20:35
Италия
10.10.2024, четверг, 21:45
Лига наций, группа A2, 3 тур
2 : 2
Завершен
Бельгия
1' А. Камбьясо 24' М. Ретеги
42' М. Де Куйпер 61' Л. Троссард
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Италия
1
Джанлуиджи Доннарумма
(К) ВР
5
Риккардо Калафьори
ЛЗ
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
3
Федерико Димарко
ЛЗ
6
Алессандро Бастони
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
8
Сандро Тонали
ОП
16
Давиде Фраттези
ЦП
4
Самуэле Риччи
ЦП
10
Лоренцо Пеллегрини
АП
9
Матео Ретеги
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Бельгия
1
Коэн Кастелс
ВР
4
Вут Фас
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
2
Зено Дебаст
ЦЗ
10
Леандро Троссард
ЛВ
18
Орель Мангала
ОП
5
Максим Де Куйпер
ЦП
8
Юри Тилеманс
(К) ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
11
Жереми Доку
ЦФ
11
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Италия
12
Микеле Ди Грегорио
ВР
13
Гульельмо Викарио
ВР
6
Ийенома Удогие
ЛЗ
13
Маттео Габбиа
ЦЗ
6
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
15
Калеб Околи
ЦЗ
2
Раоуль Белланова
ПЗ
21
Никколо Писилли
ЦП
10
Николо Фаджоли
АП
17
Даниэль Мальдини
АП
17
Лоренцо Лукка
ЦФ
10
Джакомо Распадори
ЦФ
Бельгия
12
Мартен Вандевордт
ВР
13
Ортвен Де Вольф
ВР
15
Себастьян Борнау
ЦЗ
16
Кони Де Винтер
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
23
Матте Сметс
ОП
6
Астер Вранкс
ЦП
8
Арне Энгелс
ЦП
22
Сириль Нгонг
ПВ
19
Малик Фофана
ПВ
19
Йохан Бакайоко
ПВ
14
Доди Лукебакио
ПВ
3-3-2-1-1
1
Доннарумма
5
Калафьори
20
Камбьясо
6
Бастони
3
Димарко
8
Тонали
22
Ди Лоренцо
16
Фраттези
4
Риччи
10
Пеллегрини
9
Ретеги
3-1-2-2-2
1
Кастелс
4
Фас
3
Теате
2
Дебаст
18
Мангала
5
Де Куйпер
8
Тилеманс
17
Де Кетеларе
10
Троссард
11
Опенда
11
Доку
3
Димарко
6
Удогие
6
Удогие
3
Димарко
16
Фраттези
2
Белланова
2
Белланова
16
Фраттези
8
Тонали
21
Писилли
21
Писилли
8
Тонали
4
Риччи
10
Фаджоли
10
Фаджоли
4
Риччи
9
Ретеги
10
Распадори
10
Распадори
9
Ретеги
18
Мангала
21
Кастань
21
Кастань
18
Мангала
3
Теате
6
Вранкс
6
Вранкс
3
Теате
11
Опенда
22
Нгонг
22
Нгонг
11
Опенда
11
Доку
19
Фофана
19
Фофана
11
Доку
17
Де Кетеларе
14
Лукебакио
14
Лукебакио
17
Де Кетеларе
Остались в запасе
Италия
Бельгия
12
Микеле Ди Грегорио
ВР
13
Гульельмо Викарио
ВР
13
Маттео Габбиа
ЦЗ
6
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
15
Калеб Околи
ЦЗ
17
Даниэль Мальдини
АП
17
Лоренцо Лукка
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
12
Мартен Вандевордт
ВР
13
Ортвен Де Вольф
ВР
15
Себастьян Борнау
ЦЗ
16
Кони Де Винтер
ЦЗ
23
Матте Сметс
ОП
8
Арне Энгелс
ЦП
19
Йохан Бакайоко
ПВ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Остались в запасе
12
Микеле Ди Грегорио
ВР
13
Гульельмо Викарио
ВР
13
Маттео Габбиа
ЦЗ
6
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
15
Калеб Околи
ЦЗ
17
Даниэль Мальдини
АП
17
Лоренцо Лукка
ЦФ
Остались в запасе
12
Мартен Вандевордт
ВР
13
Ортвен Де Вольф
ВР
15
Себастьян Борнау
ЦЗ
16
Кони Де Винтер
ЦЗ
23
Матте Сметс
ОП
8
Арне Энгелс
ЦП
19
Йохан Бакайоко
ПВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Доменико Тедеско
Статистика матча Италия - Бельгия
2
1
1
Всего ударов по воротам
8
12
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
0
12
Нарушения
11
15
Офсайды
1
1
Количество передач
359
573
Сейвы
2
2
Точность передач %
84
89
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
4
7
Удары из-за пределов штрафной
4
5

Смотреть прямую трансляцию матча Италия против Бельгии, 3-й тур Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 октября 2024 в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Италия – Бельгия

Италия – Бельгия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига наций Бельгия Италия
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