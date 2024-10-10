10.10.2024, четверг, 21:45
Лига наций, группа A2, 3 тур
Лига наций, группа A2, 3 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Италия
Италия
3-3-2-1-1
1
Доннарумма
5
Калафьори
20
Камбьясо
6
Бастони
3
Димарко
8
Тонали
22
Ди Лоренцо
16
Фраттези
4
Риччи
10
Пеллегрини
9
Ретеги
3-1-2-2-2
1
Кастелс
4
Фас
3
Теате
2
Дебаст
18
Мангала
5
Де Куйпер
8
Тилеманс
17
Де Кетеларе
10
Троссард
11
Опенда
11
Доку
3
Димарко
6
Удогие
6
Удогие
3
Димарко
16
Фраттези
2
Белланова
2
Белланова
16
Фраттези
8
Тонали
21
Писилли
21
Писилли
8
Тонали
4
Риччи
10
Фаджоли
10
Фаджоли
4
Риччи
9
Ретеги
10
Распадори
10
Распадори
9
Ретеги
18
Мангала
21
Кастань
21
Кастань
18
Мангала
3
Теате
6
Вранкс
6
Вранкс
3
Теате
11
Опенда
22
Нгонг
22
Нгонг
11
Опенда
11
Доку
19
Фофана
19
Фофана
11
Доку
17
Де Кетеларе
14
Лукебакио
14
Лукебакио
17
Де Кетеларе
Остались в запасе
Италия
Бельгия
12
Микеле Ди Грегорио
ВР
13
Гульельмо Викарио
ВР
13
Маттео Габбиа
ЦЗ
6
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
15
Калеб Околи
ЦЗ
17
Даниэль Мальдини
АП
17
Лоренцо Лукка
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
12
Мартен Вандевордт
ВР
13
Ортвен Де Вольф
ВР
15
Себастьян Борнау
ЦЗ
16
Кони Де Винтер
ЦЗ
23
Матте Сметс
ОП
8
Арне Энгелс
ЦП
19
Йохан Бакайоко
ПВ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Остались в запасе
12
Микеле Ди Грегорио
ВР
13
Гульельмо Викарио
ВР
13
Маттео Габбиа
ЦЗ
6
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
15
Калеб Околи
ЦЗ
17
Даниэль Мальдини
АП
17
Лоренцо Лукка
ЦФ
Остались в запасе
12
Мартен Вандевордт
ВР
13
Ортвен Де Вольф
ВР
15
Себастьян Борнау
ЦЗ
16
Кони Де Винтер
ЦЗ
23
Матте Сметс
ОП
8
Арне Энгелс
ЦП
19
Йохан Бакайоко
ПВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Доменико Тедеско
Статистика матча Италия - Бельгия
2
1
1
Всего ударов по воротам
8
12
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
0
12
Нарушения
11
15
Офсайды
1
1
Количество передач
359
573
Сейвы
2
2
Точность передач %
84
89
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
4
7
Удары из-за пределов штрафной
4
5
Смотреть прямую трансляцию матча Италия против Бельгии, 3-й тур Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 октября 2024 в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Италия – Бельгия
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fоnbet».
Источник: «Бомбардир»