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    • Прогноз на точный счет матча Латвия – Северная Македония, Лига наций, 10 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча Латвия – Северная Македония, Лига наций, 10 октября 2024 года

    10 октября 2024 года на стадионе «Сконто» состоится матч 3-го тура Лиги наций между сборными Латвии и Северной Македонии. Обе команды будут стремиться улучшить свое положение в группе, и матч обещает быть напряженным.

    Латвия

    Сборная Латвии показывает не самую стабильную игру, однако команда неизменно забивает в последних восьми матчах в рамках Лиги наций. В прошлом туре Латвия одержала минимальную победу над Фарерскими островами со счетом 1:0, что должно придать уверенности перед предстоящей встречей. В последних пяти матчах латвийцы забили 4 гола, но также пропустили 7. Проблемы в обороне могут стать ключевым фактором в предстоящем матче, особенно учитывая, что в среднем Латвия пропускает 1.40 гола за игру.

    Последние матчи Латвии:

    • Латвия 1:0 Фарерские о-ва

    • Армения 4:1 Латвия

    • Латвия 1:0 Фарерские о-ва

    • Латвия 0:2 Литва

    • Латвия 1:1 Лихтенштейн

    Северная Македония

    Сборная Северной Македонии недавно одержала уверенную победу над Арменией со счетом 2:0, что позволило им набрать важные три очка. Однако игра на выезде остается проблемной для команды – они не выигрывают уже шесть матчей подряд в гостях в рамках Лиги наций. В последних пяти матчах македонцы забили 4 гола и пропустили 7. Команда стабильно забивает в последних трех матчах, но также регулярно пропускает, что может стать слабым местом в предстоящей встрече.

    Последние матчи Северной Македонии:

    • Северная Македония 2:0 Армения

    • Фарерские о-ва 1:1 Северная Македония

    • Чехия 2:1 Северная Македония

    • Хорватия 3:0 Северная Македония

    • Черногория 1:0 Северная Македония

    Личные встречи

    Северная Македония имеет преимущество в личных встречах, одержав победу в трех последних матчах против Латвии. Последняя встреча, которая прошла в рамках квалификации к чемпионату Европы, завершилась со счетом 2:0 в пользу македонцев. Это психологическое преимущество может сыграть важную роль в предстоящем матче и добавить уверенности гостям.

    Последние матчи личных встреч:

    • Латвия 0:2 Северная Македония (9 сентября 2019)

    • Северная Македония 3:1 Латвия (21 марта 2019)

    • Северная Македония 2:1 Латвия (5 марта 2014)

    Статистика

    Латвия:

    • Забивает в среднем: 0.80 гола за матч

    • Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч

    • Последние 5 матчей: 2 победы, 1 ничья, 2 поражения

    Северная Македония:

    • Забивает в среднем: 0.80 гола за матч

    • Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч

    • Последние 5 матчей: 1 победа, 2 ничьи, 2 поражения

    Прогноз на матч Латвия – Северная Македония

    Учитывая текущую форму команд и их проблемы как в атаке, так и в защите, можно ожидать напряженный и малорезультативный матч. Северная Македония имеет преимущество в личных встречах, что может придать им дополнительную уверенность, однако Латвия играет дома и будет стараться использовать это преимущество. Вероятнее всего, матч завершится ничьей с низким количеством голов.

    Рекомендации для ставок и коэффициенты:

    • Ничья – коэффициент 3.10

    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.70

    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.75

    Рекомендация: Ничья за коэффициент 3.10.

    Прогноз на точный счет:

    Наиболее вероятным исходом видится ничья 1:1.

    Рекомендация: 1:1 за коэффициент 6.50.

    Источник: «Бомбардир»

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