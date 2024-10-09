10 октября 2024 года на стадионе «Сконто» состоится матч 3-го тура Лиги наций между сборными Латвии и Северной Македонии. Обе команды будут стремиться улучшить свое положение в группе, и матч обещает быть напряженным.
Латвия
Сборная Латвии показывает не самую стабильную игру, однако команда неизменно забивает в последних восьми матчах в рамках Лиги наций. В прошлом туре Латвия одержала минимальную победу над Фарерскими островами со счетом 1:0, что должно придать уверенности перед предстоящей встречей. В последних пяти матчах латвийцы забили 4 гола, но также пропустили 7. Проблемы в обороне могут стать ключевым фактором в предстоящем матче, особенно учитывая, что в среднем Латвия пропускает 1.40 гола за игру.
Последние матчи Латвии:
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Латвия 1:0 Фарерские о-ва
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Армения 4:1 Латвия
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Латвия 1:0 Фарерские о-ва
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Латвия 0:2 Литва
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Латвия 1:1 Лихтенштейн
Северная Македония
Сборная Северной Македонии недавно одержала уверенную победу над Арменией со счетом 2:0, что позволило им набрать важные три очка. Однако игра на выезде остается проблемной для команды – они не выигрывают уже шесть матчей подряд в гостях в рамках Лиги наций. В последних пяти матчах македонцы забили 4 гола и пропустили 7. Команда стабильно забивает в последних трех матчах, но также регулярно пропускает, что может стать слабым местом в предстоящей встрече.
Последние матчи Северной Македонии:
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Северная Македония 2:0 Армения
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Фарерские о-ва 1:1 Северная Македония
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Чехия 2:1 Северная Македония
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Хорватия 3:0 Северная Македония
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Черногория 1:0 Северная Македония
Личные встречи
Северная Македония имеет преимущество в личных встречах, одержав победу в трех последних матчах против Латвии. Последняя встреча, которая прошла в рамках квалификации к чемпионату Европы, завершилась со счетом 2:0 в пользу македонцев. Это психологическое преимущество может сыграть важную роль в предстоящем матче и добавить уверенности гостям.
Последние матчи личных встреч:
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Латвия 0:2 Северная Македония (9 сентября 2019)
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Северная Македония 3:1 Латвия (21 марта 2019)
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Северная Македония 2:1 Латвия (5 марта 2014)
Статистика
Латвия:
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Забивает в среднем: 0.80 гола за матч
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Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч
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Последние 5 матчей: 2 победы, 1 ничья, 2 поражения
Северная Македония:
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Забивает в среднем: 0.80 гола за матч
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Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч
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Последние 5 матчей: 1 победа, 2 ничьи, 2 поражения
Прогноз на матч Латвия – Северная Македония
Учитывая текущую форму команд и их проблемы как в атаке, так и в защите, можно ожидать напряженный и малорезультативный матч. Северная Македония имеет преимущество в личных встречах, что может придать им дополнительную уверенность, однако Латвия играет дома и будет стараться использовать это преимущество. Вероятнее всего, матч завершится ничьей с низким количеством голов.
Рекомендации для ставок и коэффициенты:
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Ничья – коэффициент 3.10
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Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.70
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Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.75
Рекомендация: Ничья за коэффициент 3.10.
Прогноз на точный счет:
Наиболее вероятным исходом видится ничья 1:1.
Рекомендация: 1:1 за коэффициент 6.50.