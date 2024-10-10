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  • Латвия – Северная Македония: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 октября 2024

Латвия – Северная Македония: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 октября 2024

10 октября 2024, 17:50
Латвия
10.10.2024, четверг, 19:00
Лига наций, группа C4, 3 тур
0 : 3
Завершен
Северная Македония
35' Я. Атанасов 70' Л. Камили 90+3' Э. Эльмас
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Латвия
23
Рихардс Матревикс
ВР
13
Райвис Юрковскис
ЦЗ
2
Даниэльс Балодис
ЦЗ
3
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
6
Кристерс Тоберс
(К) ЛП
10
Янис Икаунекс
ЦП
22
Алексейс Савельевс
ЦП
8
Ренарс Варславанс
ПВ
15
Дмитрийс Зеленковс
ПВ
14
Андрей Цыганик
ЦФ
9
Владислав Гутковскис
ЦФ
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Северная Македония
23
Столе Димитриевски
ВР
8
Эзган Алиоски
ЛЗ
25
Йован Манев
ЦЗ
6
Визар Муслиу
ЦЗ
3
Стефан Ашковски
ЦЗ
21
Яни Атанасов
ОП
22
Исник Алими
ЦП
8
Давид Бабунски
ЦП
10
Энис Барди
(К) АП
7
Эльйиф Эльмас
АП
9
Боян Миовски
ЦФ
Главный тренер
Благоя Милевски
Латвия
1
Крисъянис Звиедрис
ВР
12
Френкс Оролс
ВР
16
Эмилс Бирка
ЛЗ
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
5
Антонис Черномордис
ЦЗ
19
Максимс Тонисевс
ПЗ
7
Эдуардс Дашкевичс
ЛП
16
Алвис Яунземс
ЦП
10
Лукасс Вапне
ЦП
21
Денисс Мельникс
ЦП
20
Робертс Ульдрикис
ЦФ
18
Дарио Ситс
ЦФ
Северная Македония
12
Игор Алексовски
ВР
12
Дамьян Шишковски
ВР
24
Боян Димоски
ЛЗ
2
Ахмед Ильязовски
ПЗ
4
Andrej Stojchevski
ЦП
14
Дарко Велкоски
ЦП
18
Тихомир Костадинов
ЦП
23
Redon Kjamili
ЦП
2
Mario Ilievski
ЦП
19
Милан Ристовски
ЦП
17
Лирим Камили
ПВ
20
Димитар Митровски
ПВ
3-3-2-2
23
Матревикс
13
Юрковскис
2
Балодис
3
Ягодинскис
6
Тоберс
22
Савельевс
10
Икаунекс
8
Варславанс
15
Зеленковс
9
Гутковскис
14
Цыганик
4-1-2-2-1
23
Димитриевски
25
Манев
6
Муслиу
3
Ашковски
8
Алиоски
21
Атанасов
22
Алими
8
Бабунски
10
Барди
7
Эльмас
9
Миовски
3
Ягодинскис
20
Ульдрикис
20
Ульдрикис
3
Ягодинскис
3
Ашковски
24
Димоски
24
Димоски
3
Ашковски
9
Миовски
14
Велкоски
14
Велкоски
9
Миовски
6
Муслиу
18
Костадинов
18
Костадинов
6
Муслиу
8
Бабунски
19
Ристовски
19
Ристовски
8
Бабунски
8
Алиоски
17
Камили
17
Камили
8
Алиоски
Остались в запасе
Латвия
Северная Македония
1
Крисъянис Звиедрис
ВР
12
Френкс Оролс
ВР
16
Эмилс Бирка
ЛЗ
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
5
Антонис Черномордис
ЦЗ
19
Максимс Тонисевс
ПЗ
7
Эдуардс Дашкевичс
ЛП
16
Алвис Яунземс
ЦП
10
Лукасс Вапне
ЦП
21
Денисс Мельникс
ЦП
18
Дарио Ситс
ЦФ
Главный тренер
Дайнис Казакевич
12
Игор Алексовски
ВР
12
Дамьян Шишковски
ВР
2
Ахмед Ильязовски
ПЗ
4
Andrej Stojchevski
ЦП
23
Redon Kjamili
ЦП
2
Mario Ilievski
ЦП
20
Димитар Митровски
ПВ
Главный тренер
Благоя Милевски
Остались в запасе
1
Крисъянис Звиедрис
ВР
12
Френкс Оролс
ВР
16
Эмилс Бирка
ЛЗ
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
5
Антонис Черномордис
ЦЗ
19
Максимс Тонисевс
ПЗ
7
Эдуардс Дашкевичс
ЛП
16
Алвис Яунземс
ЦП
10
Лукасс Вапне
ЦП
21
Денисс Мельникс
ЦП
18
Дарио Ситс
ЦФ
Остались в запасе
12
Игор Алексовски
ВР
12
Дамьян Шишковски
ВР
2
Ахмед Ильязовски
ПЗ
4
Andrej Stojchevski
ЦП
23
Redon Kjamili
ЦП
2
Mario Ilievski
ЦП
20
Димитар Митровски
ПВ
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Главный тренер
Благоя Милевски
Статистика матча Латвия - Северная Македония
1
2
Всего ударов по воротам
11
14
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
4
Нарушения
11
12
Офсайды
2
1
Количество передач
421
502
Сейвы
4
2
Точность передач %
82
86
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
5
6
Удары из-за пределов штрафной
6
8

Смотреть прямую трансляцию матча Латвия против Северной Македонии, 3-й тур Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 октября 2024 в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Латвия – Северная Македония

Латвия – Северная Македония: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига наций Северная Македония Латвия
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