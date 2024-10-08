Глава РПЛ определил место лиги среди европейских

Президент РПЛ Александр Алаев оценил уровень лиги.

– Раньше РПЛ входила в топ-6 лиг Европы. Шамар Николсон считает, что наш чемпионат остается на том же шестом месте. По вашему мнению, в какой топ входит РПЛ?

– Объективно на это можно ответить только тогда, когда выходишь играть против европейских команд. А сравнивать все это – апельсины с помидорами. Наверное, сейчас в рейтинге мы бы понизились, это было видно по тенденции последних лет, но точно не упали бы куда-то вниз. Я абсолютно уверен, что РПЛ входит в топ-10 лиг.

Я смотрю несколько матчей в Лиге чемпионов – клубы называть не буду, которые там выступают, – и я уверен, что наши команды из топ-5 выступали бы точно не хуже даже сейчас.

– «Не хуже» – это как?

– Наши клубы точно брали бы очки, а не проигрывали крупно.