Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?

    Глава РПЛ определил место лиги среди европейских

    Президент РПЛ Александр Алаев оценил уровень лиги.

    – Раньше РПЛ входила в топ-6 лиг Европы. Шамар Николсон считает, что наш чемпионат остается на том же шестом месте. По вашему мнению, в какой топ входит РПЛ?

    – Объективно на это можно ответить только тогда, когда выходишь играть против европейских команд. А сравнивать все это – апельсины с помидорами. Наверное, сейчас в рейтинге мы бы понизились, это было видно по тенденции последних лет, но точно не упали бы куда-то вниз. Я абсолютно уверен, что РПЛ входит в топ-10 лиг.

    Я смотрю несколько матчей в Лиге чемпионов – клубы называть не буду, которые там выступают, – и я уверен, что наши команды из топ-5 выступали бы точно не хуже даже сейчас.

    – «Не хуже» – это как?

    – Наши клубы точно брали бы очки, а не проигрывали крупно.

    • Российский футбол отстранен от международного с 2022 года.
    • Алаев возглавил лигу в 2022 году.
    • Ранее он работал генеральным секретарем РФС.

    Новости по теме
    Самочувствие Мостового после операции ухудшилось 1
    Канчельскис заявил, что футболисты сборной России унизят себя, если сыграют с Пакистаном 3
    Радимов одобрил симуляцию зенитовца Ерохина в эпизоде с пенальти в матче с «Оренбургом» 3
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:53
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Интерес
    1728405406
    Следующий вопрос :"Господин Алаев,у вас после такого признания падения уровня российского футбола не возникает ли вопроса о нецелесообразности вашего пребывания на посту?".
    Ответить
    The only one
    1728409865
    Скромный... Надо было на тройку замахнуться.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+