7 октября 2024 года в 19:45 по московскому времени состоится матч 13-го тура Первой Лиги между «Соколом »и «Ротором».

«Сокол»

«Сокол» занимает 13-е место в таблице с 15 очками после 12 туров. Команда выиграла 3 матча в 6 встречах сыграла вничью и потерпела 3 поражения. «Сокол» забил 8 голов и пропустил 11 мячей

Последние три матча «Сокола»:

«Ротор» занимает 12-е место в турнирной таблице с 15 очками. Команда выиграла и проиграла по 3 встречи в 6 матчах сыграла вничью, забила 9 голов и пропустила 8 мячей.

Последние три матча «Ротора»:

Очные встречи

В предстоящей встрече сойдутся команды примерно равного уровня. Предположим, что в матче будет забито немного голов. Поставим на ТМ 2.5 за 1.45.