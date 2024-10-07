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    • «Сокол» – «Ротор»: прогноз на матч 13-го тура Первой Лиги, 7 октября 2024 года

    «Сокол» – «Ротор»: прогноз на матч 13-го тура Первой Лиги, 7 октября 2024 года

    7 октября 2024 года в 19:45 по московскому времени состоится матч 13-го тура Первой Лиги между «Соколом »и «Ротором».

    «Сокол»

    «Сокол» занимает 13-е место в таблице с 15 очками после 12 туров. Команда выиграла 3 матча в 6 встречах сыграла вничью и потерпела 3 поражения. «Сокол» забил 8 голов и пропустил 11 мячей

    Последние три матча «Сокола»:

    «Ротор»

    «Ротор» занимает 12-е место в турнирной таблице с 15 очками. Команда выиграла и проиграла по 3 встречи в 6 матчах сыграла вничью, забила 9 голов и пропустила 8 мячей.

    Последние три матча «Ротора»:

    • 30.09.24 «Ротор» – «Алания» 0:0;
    • 24.09.24 «Волга» – «Ротор» 1:1 (пен.);
    • 20.09.24 «Ротор» – «Черноморец» 1:2.

    Очные встречи

    • 11.07.20 «Ротор» – «Сокол Саратов» 3:0;
    • 03.07.12 «Ротор» – «Сокол Саратов» 1:1;
    • 06.10.02 «Сокол Саратов» – «Ротор» 3:1.

    • Прогноз на матч «Сокол» – «Ротор»

    В предстоящей встрече сойдутся команды примерно равного уровня. Предположим, что в матче будет забито немного голов. Поставим на ТМ 2.5 за 1.45.

    Источник: «Бомбардир»

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