7 октября 2024 года в 19:45 по московскому времени состоится матч 13-го тура Первой Лиги между «Соколом »и «Ротором».
«Сокол»
«Сокол» занимает 13-е место в таблице с 15 очками после 12 туров. Команда выиграла 3 матча в 6 встречах сыграла вничью и потерпела 3 поражения. «Сокол» забил 8 голов и пропустил 11 мячей
Последние три матча «Сокола»:
- 29.09.24 «Черноморец» – «Сокол» 3:0;
- 25.09.24 «Орел» – «Сокол» 2:3;
- 21.09.24 «Сокол» – «Сочи» 1:1.
«Ротор»
«Ротор» занимает 12-е место в турнирной таблице с 15 очками. Команда выиграла и проиграла по 3 встречи в 6 матчах сыграла вничью, забила 9 голов и пропустила 8 мячей.
Последние три матча «Ротора»:
- 30.09.24 «Ротор» – «Алания» 0:0;
- 24.09.24 «Волга» – «Ротор» 1:1 (пен.);
- 20.09.24 «Ротор» – «Черноморец» 1:2.
Очные встречи
- 11.07.20 «Ротор» – «Сокол Саратов» 3:0;
- 03.07.12 «Ротор» – «Сокол Саратов» 1:1;
- 06.10.02 «Сокол Саратов» – «Ротор» 3:1.
-
Прогноз на матч «Сокол» – «Ротор»
В предстоящей встрече сойдутся команды примерно равного уровня. Предположим, что в матче будет забито немного голов. Поставим на ТМ 2.5 за 1.45.