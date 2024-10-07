07.10.2024, понедельник, 19:45
Россия. Первая лига, 13 тур
Россия. Первая лига, 13 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Сокол
Сокол
3-3-1-2-1
13
Косаревский
77
Юзепчук
27
Молодцов
13
Иванов
8
Дудиев
22
Чобанов
2
Чуриков
20
Полубояринов
11
Бабаев
9
Максименко
21
Карпицкий
4-1-3-2
13
Чагров
3
Плиев
5
Шумских
3
Швецов
28
Семенов
19
Плотников
13
Тюрин
24
Мальцев
31
Касимов
13
Агеев
10
Морозов
20
Полубояринов
8
Гуз
8
Гуз
20
Полубояринов
22
Чобанов
69
Ермолин
69
Ермолин
22
Чобанов
11
Бабаев
70
Самко
70
Самко
11
Бабаев
77
Юзепчук
9
Шпитальный
9
Шпитальный
77
Юзепчук
19
Плотников
85
Пяткин
85
Пяткин
19
Плотников
10
Морозов
97
Таликин
97
Таликин
10
Морозов
31
Касимов
22
Завезен
22
Завезен
31
Касимов
24
Мальцев
32
Соколов
32
Соколов
24
Мальцев
13
Агеев
23
Лаврищев
23
Лаврищев
13
Агеев
Остались в запасе
Сокол
Ротор
1
Тимур Крайков
ВР
6
Иван Мокшин
ЛЗ
51
Антон Синяк
ЛЗ
10
Шамиль Саадуев
АП
77
Дмитрий Сасин
АП
Главный тренер
Алексей Бага
20
Иван Литвенок
ВР
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
57
Евгений Болотов
ОП
95
Артём Лутцев
ОП
9
Даниил Камлашев
ЛВ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Остались в запасе
1
Тимур Крайков
ВР
6
Иван Мокшин
ЛЗ
51
Антон Синяк
ЛЗ
10
Шамиль Саадуев
АП
77
Дмитрий Сасин
АП
Остались в запасе
20
Иван Литвенок
ВР
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
57
Евгений Болотов
ОП
95
Артём Лутцев
ОП
9
Даниил Камлашев
ЛВ
Главный тренер
Алексей Бага
Главный тренер
Денис Бояринцев
Статистика матча Сокол - Ротор
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Сокол» против «Ротора», 13-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 октября 2024 в 19:45 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»