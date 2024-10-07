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  • «Сокол» – «Ротор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 октября 2024

«Сокол» – «Ротор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 октября 2024

7 октября 2024, 18:35
Сокол
07.10.2024, понедельник, 19:45
Россия. Первая лига, 13 тур
0 : 1
Завершен
Ротор
28' М. Мальцев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сокол
13
Петр Косаревский
ВР
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
2
Иван Чуриков
ПЗ
22
Руслан Чобанов
ОП
20
Данил Полубояринов
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
9
Артем Максименко
ПВ
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Главный тренер
Алексей Бага
Ротор
13
Никита Чагров
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
28
Андрей Семенов
ЛЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
13
Владислав Тюрин
ЛВ
31
Тимур Касимов
ЛВ
19
Никита Плотников
ОП
24
Михаил Мальцев
АП
10
Владислав Морозов
ЦФ
13
Михаил Агеев
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Сокол
1
Тимур Крайков
ВР
6
Иван Мокшин
ЛЗ
51
Антон Синяк
ЛЗ
70
Владислав Самко
ЛВ
8
Александр Гуз
ОП
69
Роман Ермолин
ЦП
10
Шамиль Саадуев
АП
77
Дмитрий Сасин
АП
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
Ротор
20
Иван Литвенок
ВР
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
9
Даниил Камлашев
ЛВ
85
Иван Пяткин
ОП
57
Евгений Болотов
ОП
95
Артём Лутцев
ОП
97
Дамир Таликин
ЦП
22
Юрий Завезен
ЦП
32
Игорь Соколов
ПП
23
Дмитрий Лаврищев
ЦФ
3-3-1-2-1
13
Косаревский
77
Юзепчук
27
Молодцов
13
Иванов
8
Дудиев
22
Чобанов
2
Чуриков
20
Полубояринов
11
Бабаев
9
Максименко
21
Карпицкий
4-1-3-2
13
Чагров
3
Плиев
5
Шумских
3
Швецов
28
Семенов
19
Плотников
13
Тюрин
24
Мальцев
31
Касимов
13
Агеев
10
Морозов
20
Полубояринов
8
Гуз
8
Гуз
20
Полубояринов
22
Чобанов
69
Ермолин
69
Ермолин
22
Чобанов
11
Бабаев
70
Самко
70
Самко
11
Бабаев
77
Юзепчук
9
Шпитальный
9
Шпитальный
77
Юзепчук
19
Плотников
85
Пяткин
85
Пяткин
19
Плотников
10
Морозов
97
Таликин
97
Таликин
10
Морозов
31
Касимов
22
Завезен
22
Завезен
31
Касимов
24
Мальцев
32
Соколов
32
Соколов
24
Мальцев
13
Агеев
23
Лаврищев
23
Лаврищев
13
Агеев
Остались в запасе
Сокол
Ротор
1
Тимур Крайков
ВР
6
Иван Мокшин
ЛЗ
51
Антон Синяк
ЛЗ
10
Шамиль Саадуев
АП
77
Дмитрий Сасин
АП
Главный тренер
Алексей Бага
20
Иван Литвенок
ВР
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
57
Евгений Болотов
ОП
95
Артём Лутцев
ОП
9
Даниил Камлашев
ЛВ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Остались в запасе
1
Тимур Крайков
ВР
6
Иван Мокшин
ЛЗ
51
Антон Синяк
ЛЗ
10
Шамиль Саадуев
АП
77
Дмитрий Сасин
АП
Остались в запасе
20
Иван Литвенок
ВР
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
57
Евгений Болотов
ОП
95
Артём Лутцев
ОП
9
Даниил Камлашев
ЛВ
Главный тренер
Алексей Бага
Главный тренер
Денис Бояринцев
Статистика матча Сокол - Ротор
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Сокол» против «Ротора», 13-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 октября 2024 в 19:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сокол» – «Ротор»

«Сокол» – «Ротор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Ротор Сокол
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