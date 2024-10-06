РФС отреагировал на готовность Дзюбы сыграть за сборную пьяным

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов отреагировал на готовность Артема Дзюбы сыграть за сборную России в нетрезвом состоянии.
«Честно говоря, я таких слов не слышал. Но думаю, что Дзюба в нетрезвом состоянии выйти играть не сможет.
Во-первых, он не пройдет медицинский контроль. Его в таком состоянии врачи не допустят даже к тренировочному процессу, тем более к участию в матче.
Во-вторых, Артем лукавит – не сможет. Такие нагрузки в нетрезвом состоянии не получится перенести», – сказал Митрофанов.
- 36-летний Дзюба делит первое место с Александром Кержаковым по количеству голов за сборную России (по 30).
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных соревнований с февраля 2022 года.
- Сборная России сегодня начинает сбор в Новогорске, но соперника ей не нашли.
Источник: «Советский спорт»