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  • РФС отреагировал на готовность Дзюбы сыграть за сборную пьяным

РФС отреагировал на готовность Дзюбы сыграть за сборную пьяным

6 октября 2024, 16:30
9

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов отреагировал на готовность Артема Дзюбы сыграть за сборную России в нетрезвом состоянии.

«Честно говоря, я таких слов не слышал. Но думаю, что Дзюба в нетрезвом состоянии выйти играть не сможет.

Во-первых, он не пройдет медицинский контроль. Его в таком состоянии врачи не допустят даже к тренировочному процессу, тем более к участию в матче.

Во-вторых, Артем лукавит – не сможет. Такие нагрузки в нетрезвом состоянии не получится перенести», – сказал Митрофанов.

  • 36-летний Дзюба делит первое место с Александром Кержаковым по количеству голов за сборную России (по 30).
  • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных соревнований с февраля 2022 года.
  • Сборная России сегодня начинает сбор в Новогорске, но соперника ей не нашли.

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Акрон Россия Дзюба Артем Митрофанов Максим
Комментарии (9)
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evgevg13
1728222621
Комментируют всякую шелуху...
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NewLife
1728223003
Чиновник реагирует на юмор в меру своей тупости.
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sochi-2013
1728223277
Совсем в РФС делать нечего. Может их сократить, раз не могут добиться, чтобы сборная и клубы играли в ФИФА И УЕФА?
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...уефан
1728225400
...в РФС готовы уже на каждый пук реагировать? Может своё время и какие-то способности, направить с пользой для нашего футбола!?...
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Anton1969
1728230030
Дзюба додрочился!!! Весь мозг выплеснул через пипульку!!!
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Красногорск_Фан
1728234583
Главное чтобы ему про квадроберов не рассказали. А то он может не только пьяным но еще и на четвеньках скачками. В костюме паука уже бегал когда это еще не было движением
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DOCTOR PENALTY
1728241254
Митрофанов, что за детский лепет? Дзюба совсем другое имел в виду, это очевидно. Как не стыдно такое комментировать? *
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Pourquoi pas
1728242269
Купить ему автодро...илку с видеофиксацией за счёт РФС!)))
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