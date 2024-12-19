Канчельскис определил лучшего российского игрока в категории 30+

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис определил лучшего российского футболиста не младше 30 лет.
«Артем Дзюба – лучший российский игрок из тех, кому за 30 лет. А ему даже за 35, но уровень РПЛ выдерживает спокойно. И это без нормального летнего сбора вместе с командной.
Конечно, где-то это говорит и об уровне нашей Лиги, но и заслуг Артема умолять не будем, он в порядке», – сказал Канчельскис.
- Дзюба перешел в «Акрон» на правах свободного агента 12 сентября.
- В составе красно-чeрных он провeл 11 матчей во всех турнирах, записав на свой счeт 3 гола и 3 результативных паса.
- Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.