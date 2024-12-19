Канчельскис определил лучшего российского игрока в категории 30+

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис определил лучшего российского футболиста не младше 30 лет.

«Артем Дзюба – лучший российский игрок из тех, кому за 30 лет. А ему даже за 35, но уровень РПЛ выдерживает спокойно. И это без нормального летнего сбора вместе с командной.

Конечно, где-то это говорит и об уровне нашей Лиги, но и заслуг Артема умолять не будем, он в порядке», – сказал Канчельскис.