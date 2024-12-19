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    • Канчельскис определил лучшего российского игрока в категории 30+

    Канчельскис определил лучшего российского игрока в категории 30+

    Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис определил лучшего российского футболиста не младше 30 лет.

    «Артем Дзюба – лучший российский игрок из тех, кому за 30 лет. А ему даже за 35, но уровень РПЛ выдерживает спокойно. И это без нормального летнего сбора вместе с командной.

    Конечно, где-то это говорит и об уровне нашей Лиги, но и заслуг Артема умолять не будем, он в порядке», – сказал Канчельскис.

    • Дзюба перешел в «Акрон» на правах свободного агента 12 сентября.
    • В составе красно-чeрных он провeл 11 матчей во всех турнирах, записав на свой счeт 3 гола и 3 результативных паса.
    • Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    19.12.2024 23:31
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    Комментарии (2)
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    рылы
    1734666913
    "но и заслуг Артема умОлять не будем" писаки с рб спорта и копипастеры с бомбардира.
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    Garrincha58
    1734672303
    в нашем колхозном РПЛе и ты Андрей и Карпин и Онопко могут спокойно провести тайм и никто не заметит, что игрокам полтос уже
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