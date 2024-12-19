В «Акроне» детально рассказали о трансфере Дзюбы

Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов подробно рассказал о сентябрьском приходе Артема Дзюбы.

– «Акрон» летом хорошо отработал на трансферном рынке. Сейчас мы видим эти плоды. Главное подписание – пожалуй, Артeм Дзюба. В какой момент вы поняли, что переход реален?

– Разговор, который состоялся у нас с Артeмом, был накануне закрытия трансферного окна – в ночь с 10 на 11 сентября. На следующий день он уже поехал на медосмотр.

– По разным инсайдам, вы общались ещe в июне. Это так?

– В июне было понятно, что Артeм – свободный агент. Все клубы знали, что он размышляет, где продолжить карьеру. Назывались определeнные условия, мы их знали, но на тот момент они были неподъeмными. Поэтому дальше активного разговора не последовало.

– В случае с приглашением Дзюбы на первый план вышла футбольная составляющая или имя тоже сыграло важную роль?

– Обсуждали абсолютно всe, связанное с Артeмом. В первую очередь, конечно, его футбольное мастерство. Потому что без «да» от нашего главного тренера ни один игрок в команду не попадает. Понятно, что Артeм Дзюба привлeк к нам дополнительный интерес со стороны аудитории, которая нечасто следила за клубным футболом. Это плюс, который мы, безусловно, тоже учитывали.

– Давайте вспомним ваш разговор, который спровоцировал его приехать в Тольятти. Какие психологические рычаги вы нашли, чтобы он согласился на этот переход?

– Не было такого, что мы всячески закидывали сети, а Артeм не мог из них выпутаться. На мой взгляд, это был обоюдный интерес, возникший на фоне того, что у нас появилась возможность договориться по финансовым условиям. Обе стороны очень положительно отнеслись к этому вероятному сотрудничеству. Мы просто проговорили некоторые нюансы, рассказали подробнее о клубе и наших ценностях. Сказали Артeму, что нам важны его опыт и лидерские качества, потому что мы уделяем большое внимание развитию молодeжи.

Может, он даже нам что-то подскажет, что-то улучшит в быту команды, потому что у него колоссальный опыт лучших раздевалок и баз страны. Поняли: нам вполне по пути, всe довольно комфортно и для Артeма, и для нас. Сошлись на том, что всe у нас может получиться.