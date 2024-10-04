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    • «Тюмень» – «КАМАЗ»: прогноз на матч 13 тура ФНЛ – 5 октября 2024

    «Тюмень» – «КАМАЗ»: прогноз на матч 13 тура ФНЛ – 5 октября 2024

    Матч между «Тюменью» и «КАМАЗом» состоится 5 октября 2024 года в 17:00 по московскому времени.

    «Тюмень»

    Команда занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице, набрав всего 5 очков после 12 туров. У «Тюмени» 1 победа, 2 ничьи и 9 поражений, разница мячей – 8:19. Последние результаты:

    «КАМАЗ»

    «КАМАЗ» идет на 14-й позиции с 14 очками. На их счету 4 победы, 2 ничьи и 6 поражений. Разница мячей – 11:9. Последние результаты:

    Очные встречи

    20.05.2023, «Тюмень» – «КАМАЗ» 2:0;

    13.08.2023, «КАМАЗ» – «Тюмень» 2:1;

    16.04.2021, «КАМАЗ» – «Тюмень» 3:0.

    Прогноз на матч «Тюмень» – «КАМАЗ»

    Оба коллектива переживают не самые простые времена, пребывают примерно в одной игровой форме. В предстоящей игре поставим на ТМ 2.5 (1.55).

    Источник: «Бомбардир»

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    04.10.2024 20:18
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