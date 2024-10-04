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    • Прогноз на точный счет матча «Унион» – «Боруссия» Дортмунд, Бундеслига, 5 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Унион» – «Боруссия» Дортмунд, Бундеслига, 5 октября 2024 года

    5 октября на стадионе «Ан дер Альтен Ферстерай» состоится матч 6-го тура Бундеслиги между «Унионом» Берлин и «Боруссией» Дортмунд. Команды занимают места в верхней половине турнирной таблицы и демонстрируют разные стили игры. «Унион» полагается на строгую оборону и тактическую дисциплину, тогда как «Боруссия» делает ставку на атакующую мощь и доминирование в атаке.

    «Унион» Берлин

    «Унион» занимает 9-е место с 8 очками после 5 туров. Команда характеризуется стабильной игрой в защите, пропуская всего 3 гола в последних 5 матчах. Лучший бомбардир команды – Том Роте, который забил всего 1 мяч в 4 встречах, что подчеркивает проблемы «Униона» в атаке. Берлинский клуб играет с упором на оборону и минимальное количество голевых моментов. Дома «Унион» действует более уверенно, что и позволяет набирать важные очки в матчах против середняков и аутсайдеров.

    Последние матчи «Униона» Берлин:

    «Боруссия» Дортмунд

    «Боруссия» занимает 5-е место с 10 очками после 5 туров. Команда показывает впечатляющую атакующую игру, забив 19 голов в последних 5 матчах, что делает «Боруссию» одной из самых результативных команд Бундеслиги. Лидер нападения – Серу Гирасси, забивший 6 мячей в 5 матчах. Однако, несмотря на успехи в атаке, оборона команды выглядит уязвимой – 10 пропущенных мячей за 5 игр указывают на проблемы при контратаках и стандартах.

    Последние матчи «Боруссии» Дортмунд:

    Личные встречи

    «Боруссия» Дортмунд доминирует в личных встречах с «Унионом». За последние 8 матчей «Боруссия» одержала 6 побед, что говорит о серьезном превосходстве дортмундцев. В то же время, «Унион» традиционно хорошо выступает дома и нередко создает проблемы «Боруссии» на своем поле. В предыдущих встречах в Берлине команды обменивались победами, что подтверждает высокую конкурентоспособность «Униона» в матчах против сильных соперников.

    История личных встреч:

    • Бундеслига, 02.03.2024: «Унион» Берлин 0:2 «Боруссия» Д
    • Бундеслига, 07.10.2023: «Боруссия» Д 4:2 «Унион» Берлин
    • Бундеслига, 08.04.2023: «Боруссия» Д 2:1 «Унион» Берлин
    • Бундеслига, 16.10.2022: «Унион» Берлин 2:0 «Боруссия» Д
    • Бундеслига, 13.02.2022: «Унион» Берлин 0:3 «Боруссия» Д

    Статистика

    «Унион» Берлин

    • Средняя результативность: 0.80 гола за матч
    • Среднее количество пропущенных: 0.60 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 4 гола
    • Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола
    • 3 матча без поражений

    «Боруссия» Дортмунд

    • Средняя результативность: 3.80 гола за матч
    • Среднее количество пропущенных: 2.00 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 19 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 10 голов
    • 3 победы подряд

    Прогноз на матч «Унион» Берлин – «Боруссия» Дортмунд

    Матч обещает быть результативным, так как «Боруссия» находится в отличной форме и демонстрирует атакующий футбол. В то же время, «Унион» постарается сдержать натиск соперника за счет плотной обороны и грамотного построения игры. Ожидается, что «Унион» сможет создать несколько моментов на контратаках, но из-за высокого класса нападения дортмундцев хозяевам будет сложно удержать давление. Наиболее вероятный исход – победа «Боруссии» с минимальным перевесом, но и «Унион» должен суметь забить хотя бы один гол на своем поле.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Боруссии» Д – коэффициент 1.85
    • Обе команды забьют – коэффициент 1.70
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80

    Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.70.

    Прогноз на точный счет

    Игра должна получиться напряженной с голами с обеих сторон. Несмотря на плотную оборону «Униона», атакующая мощь «Боруссии» позволит добиться результата, но берлинцы, играя дома, способны оказать достойное сопротивление.

    Рекомендация: 1:2 за коэффициент 8.50.

    Источник: «Бомбардир»

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