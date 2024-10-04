5 октября на стадионе «Ан дер Альтен Ферстерай» состоится матч 6-го тура Бундеслиги между «Унионом» Берлин и «Боруссией» Дортмунд. Команды занимают места в верхней половине турнирной таблицы и демонстрируют разные стили игры. «Унион» полагается на строгую оборону и тактическую дисциплину, тогда как «Боруссия» делает ставку на атакующую мощь и доминирование в атаке.
«Унион» Берлин
«Унион» занимает 9-е место с 8 очками после 5 туров. Команда характеризуется стабильной игрой в защите, пропуская всего 3 гола в последних 5 матчах. Лучший бомбардир команды – Том Роте, который забил всего 1 мяч в 4 встречах, что подчеркивает проблемы «Униона» в атаке. Берлинский клуб играет с упором на оборону и минимальное количество голевых моментов. Дома «Унион» действует более уверенно, что и позволяет набирать важные очки в матчах против середняков и аутсайдеров.
Последние матчи «Униона» Берлин:
- «Боруссия» М 1:0 «Унион» Берлин
- «Унион» Берлин 2:1 «Хоффенхайм»
- «РБ Лейпциг» 0:0 «Унион» Берлин
- «Унион» Берлин 1:0 «Санкт-Паули»
- «Майнц» 1:1 «Унион» Берлин
«Боруссия» Дортмунд
«Боруссия» занимает 5-е место с 10 очками после 5 туров. Команда показывает впечатляющую атакующую игру, забив 19 голов в последних 5 матчах, что делает «Боруссию» одной из самых результативных команд Бундеслиги. Лидер нападения – Серу Гирасси, забивший 6 мячей в 5 матчах. Однако, несмотря на успехи в атаке, оборона команды выглядит уязвимой – 10 пропущенных мячей за 5 игр указывают на проблемы при контратаках и стандартах.
Последние матчи «Боруссии» Дортмунд:
- «Боруссия» Д 7:1 «Селтик» (Лига чемпионов)
- «Боруссия» Д 4:2 «Бохум»
- «Штутгарт» 1:5 «Боруссия» Д
- «Брюгге» 0:3 «Боруссия» Д (Лига чемпионов)
- «Боруссия» Д 4:2 «Хайденхайм»
Личные встречи
«Боруссия» Дортмунд доминирует в личных встречах с «Унионом». За последние 8 матчей «Боруссия» одержала 6 побед, что говорит о серьезном превосходстве дортмундцев. В то же время, «Унион» традиционно хорошо выступает дома и нередко создает проблемы «Боруссии» на своем поле. В предыдущих встречах в Берлине команды обменивались победами, что подтверждает высокую конкурентоспособность «Униона» в матчах против сильных соперников.
История личных встреч:
- Бундеслига, 02.03.2024: «Унион» Берлин 0:2 «Боруссия» Д
- Бундеслига, 07.10.2023: «Боруссия» Д 4:2 «Унион» Берлин
- Бундеслига, 08.04.2023: «Боруссия» Д 2:1 «Унион» Берлин
- Бундеслига, 16.10.2022: «Унион» Берлин 2:0 «Боруссия» Д
- Бундеслига, 13.02.2022: «Унион» Берлин 0:3 «Боруссия» Д
Статистика
«Унион» Берлин
- Средняя результативность: 0.80 гола за матч
- Среднее количество пропущенных: 0.60 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 4 гола
- Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола
- 3 матча без поражений
«Боруссия» Дортмунд
- Средняя результативность: 3.80 гола за матч
- Среднее количество пропущенных: 2.00 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 19 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 10 голов
- 3 победы подряд
Прогноз на матч «Унион» Берлин – «Боруссия» Дортмунд
Матч обещает быть результативным, так как «Боруссия» находится в отличной форме и демонстрирует атакующий футбол. В то же время, «Унион» постарается сдержать натиск соперника за счет плотной обороны и грамотного построения игры. Ожидается, что «Унион» сможет создать несколько моментов на контратаках, но из-за высокого класса нападения дортмундцев хозяевам будет сложно удержать давление. Наиболее вероятный исход – победа «Боруссии» с минимальным перевесом, но и «Унион» должен суметь забить хотя бы один гол на своем поле.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Боруссии» Д – коэффициент 1.85
- Обе команды забьют – коэффициент 1.70
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80
Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.70.
Прогноз на точный счет
Игра должна получиться напряженной с голами с обеих сторон. Несмотря на плотную оборону «Униона», атакующая мощь «Боруссии» позволит добиться результата, но берлинцы, играя дома, способны оказать достойное сопротивление.
Рекомендация: 1:2 за коэффициент 8.50.