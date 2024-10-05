Бундеслига. «Унион» переиграл дортмундскую «Боруссию» (2:1)

В матче 6-го тура Бундеслиги «Унион» на своем поле победил дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:1.

В первом тайме у хозяев отличились Кевин Фогт, реализовавший пенальти, и Йорбе Вертессен. После перерыва гости ответили только забитым мячом Юлиана Рюэрсона.

«Унион» одержал третью домашнюю победу из трех в нынешнем сезоне. У команды стало 11 очков после 6 матчей, и она опередила «Боруссию» Д в чемпионате Германии, выйдя на 6-е место. Дортмундцы с 10 очками опустились на 7-ю строчку.

Германия. Бундеслига. 6-й тур

Унион – Боруссия Д – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Фогт, 26 (с пенальти); 2:0 – Вертессен, 45; 2:1 – Рюэрсон, 62.

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