Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Унион» – «Боруссия» Д: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2024

«Унион» – «Боруссия» Д: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2024

5 октября 2024, 15:20
Унион
05.10.2024, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
2 : 1
Завершен
Боруссия Д
26' К. Фогт (П) 45' Й. Вертессен
62' Ю. Рюэрсон
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
15
Том Роте
ЛЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
37
Диогу Лейте
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
(К) ПЗ
6
Алеша Кемлейн
ОП
8
Рани Хедира
ОП
11
У Ен Чон
ПВ
17
Бенедикт Холлербах
ЦФ
11
Йорбе Вертессен
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
23
Эмре Джан
(К) ОП
13
Паскаль Гросс
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Унион
1
Александер Шволов
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
8
Ласло Бенеш
ЦП
19
Яник Хаберер
ЦП
13
Андраш Шафер
ЦП
24
Роберт Сков
ПВ
21
Тим Скарке
ПВ
9
Джордан
ЦФ
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
66
Альмуджера Кабар
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
20
Марсель Забитцер
ЦП
29
Кьелл Вятьен
ЦП
8
Феликс Нмеча
АП
14
Дониелл Мален
ЦФ
39
Коул Кэмпбелл
ЦФ
3-4-1-2
1
Реннов
5
Дехи
7
Фогт
37
Лейте
15
Роте
6
Кемлейн
8
Хедира
28
Триммель
11
Чон
11
Вертессен
17
Холлербах
4-1-1-2-2
1
Кобель
26
Рюэрсон
3
Антон
4
Шлоттербек
27
Коуто
23
Джан
13
Гросс
11
Гиттенс
8
Брандт
9
Гирасси
14
Байер
7
Фогт
14
Кверфельд
14
Кверфельд
7
Фогт
17
Холлербах
19
Хаберер
19
Хаберер
17
Холлербах
11
Чон
13
Шафер
13
Шафер
11
Чон
6
Кемлейн
21
Скарке
21
Скарке
6
Кемлейн
11
Вертессен
9
Джордан
9
Джордан
11
Вертессен
26
Рюэрсон
5
Бенсебаини
5
Бенсебаини
26
Рюэрсон
23
Джан
20
Забитцер
20
Забитцер
23
Джан
13
Гросс
8
Нмеча
8
Нмеча
13
Гросс
11
Гиттенс
14
Мален
14
Мален
11
Гиттенс
Остались в запасе
Унион
Боруссия Д
1
Александер Шволов
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
8
Ласло Бенеш
ЦП
24
Роберт Сков
ПВ
Главный тренер
Бо Свенссон
33
Александер Майер
ВР
66
Альмуджера Кабар
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
29
Кьелл Вятьен
ЦП
39
Коул Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Остались в запасе
1
Александер Шволов
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
8
Ласло Бенеш
ЦП
24
Роберт Сков
ПВ
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
66
Альмуджера Кабар
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
29
Кьелл Вятьен
ЦП
39
Коул Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Главный тренер
Нури Шахин
Статистика матча Унион - Боруссия Д
4
4
Всего ударов по воротам
14
8
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
3
3
Нарушения
15
17
Офсайды
4
0
Количество передач
281
589
Сейвы
3
3
Точность передач %
66
82
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
1.31
0.66

Смотреть прямую трансляцию матча «Унион» против «Боруссии» Д», 6-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 октября 2024 в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Унион» – «Боруссия» Д

Унион-Боруссия Дортмунд смотреть онлайн 5 октября

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Боруссия Д Унион
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
2
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
8
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
1
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
5
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
3
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
3
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+