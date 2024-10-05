05.10.2024, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
Германия. Бундеслига, 6 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Унион
Унион
3-4-1-2
1
Реннов
5
Дехи
7
Фогт
37
Лейте
15
Роте
6
Кемлейн
8
Хедира
28
Триммель
11
Чон
11
Вертессен
17
Холлербах
4-1-1-2-2
1
Кобель
26
Рюэрсон
3
Антон
4
Шлоттербек
27
Коуто
23
Джан
13
Гросс
11
Гиттенс
8
Брандт
9
Гирасси
14
Байер
7
Фогт
14
Кверфельд
14
Кверфельд
7
Фогт
17
Холлербах
19
Хаберер
19
Хаберер
17
Холлербах
11
Чон
13
Шафер
13
Шафер
11
Чон
6
Кемлейн
21
Скарке
21
Скарке
6
Кемлейн
11
Вертессен
9
Джордан
9
Джордан
11
Вертессен
26
Рюэрсон
5
Бенсебаини
5
Бенсебаини
26
Рюэрсон
23
Джан
20
Забитцер
20
Забитцер
23
Джан
13
Гросс
8
Нмеча
8
Нмеча
13
Гросс
11
Гиттенс
14
Мален
14
Мален
11
Гиттенс
Остались в запасе
Унион
Боруссия Д
1
Александер Шволов
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
8
Ласло Бенеш
ЦП
24
Роберт Сков
ПВ
Главный тренер
Бо Свенссон
33
Александер Майер
ВР
66
Альмуджера Кабар
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
29
Кьелл Вятьен
ЦП
39
Коул Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Остались в запасе
1
Александер Шволов
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
8
Ласло Бенеш
ЦП
24
Роберт Сков
ПВ
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
66
Альмуджера Кабар
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
29
Кьелл Вятьен
ЦП
39
Коул Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Главный тренер
Нури Шахин
Статистика матча Унион - Боруссия Д
4
4
Всего ударов по воротам
14
8
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
3
3
Нарушения
15
17
Офсайды
4
0
Количество передач
281
589
Сейвы
3
3
Точность передач %
66
82
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
1.31
0.66
Смотреть прямую трансляцию матча «Унион» против «Боруссии» Д», 6-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 октября 2024 в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Унион» – «Боруссия» Д
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»