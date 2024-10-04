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    • Прогноз на точный счет матча «Кристал Пэлас» – «Ливерпуль», Премьер-лига Англии, 5 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Кристал Пэлас» – «Ливерпуль», Премьер-лига Англии, 5 октября 2024 года

    5 октября на стадионе «Селхерст Парк» состоится матч 7-го тура Премьер-лиги Англии между «Кристал Пэлас» и «Ливерпулем». Команды подходят к игре с разными показателями и целями. «Кристал Пэлас» находится на грани зоны вылета и испытывает серьезные проблемы с набором очков, тогда как «Ливерпуль» уверенно занимает первую строчку и демонстрирует впечатляющую результативность в атаке.

    «Кристал Пэлас»

    «Кристал Пэлас» занимает 18-е место в турнирной таблице с 3 очками после 6 туров. Команда не может выиграть в 6 последних матчах, и это отражает их нестабильность. Однако в атаке они действуют достаточно активно, забив 6 голов в 5 последних играх. Жан-Филипп Матета является ключевым игроком нападения, забив 4 гола в 8 матчах, но этого недостаточно для стабильных результатов. Оборона «Кристал Пэлас» также не на высоте – команда пропустила 6 голов за последние 5 встреч и в среднем пропускает 1,20 гола за матч. Проблемы в защите особенно остро проявляются в матчах с топ-командами.

    Последние матчи «Кристал Пэлас»:

    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» лидирует в Премьер-лиге с 15 очками после 6 туров. Команда показывает выдающиеся результаты в атаке и защите: в 5 последних играх забито 15 голов, а пропущено всего 3. Мохамед Салах – главный бомбардир команды с 6 голами в 9 матчах. «Ливерпуль» находится на пике формы и не проигрывает в 5 последних матчах. Отличная организация игры и высокий уровень индивидуального мастерства позволяют «Ливерпулю» доминировать в матчах против более слабых соперников. Оборона также выглядит уверенно – команда пропускает всего 0,60 гола за игру в среднем.

    Последние матчи «Ливерпуля»:

    Личные встречи

    В последних очных встречах «Ливерпуль» доминирует, выиграв 2 из 5 матчей и дважды сыграв вничью. В последний раз, в апреле 2024 года, «Кристал Пэлас» сенсационно победил на «Энфилде» со счетом 1:0, что стало неожиданностью для всех. Но до этого «Ливерпуль» регулярно забивал и добивался успеха против «орлов». История противостояний показывает, что матчи часто проходят в упорной борьбе, и «Кристал Пэлас» редко сдаeтся без боя.

    История личных встреч:

    • Премьер-лига, 14.04.2024: «Ливерпуль» 0:1 «Кристал Пэлас»
    • Премьер-лига, 09.12.2023: «Кристал Пэлас» 1:2 «Ливерпуль»
    • Премьер-лига, 25.02.2023: «Кристал Пэлас» 0:0 «Ливерпуль»
    • Премьер-лига, 15.08.2022: «Ливерпуль» 1:1 «Кристал Пэлас»
    • Товарищеский матч, 15.07.2022: «Ливерпуль» 2:0 «Кристал Пэлас»

    Статистика

    «Кристал Пэлас»

    • Средняя результативность: 1.20 гола за матч
    • Среднее количество пропущенных: 1.20 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 6 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов
    • 6 матчей без побед

    «Ливерпуль»

    • Средняя результативность: 3.00 гола за матч
    • Среднее количество пропущенных: 0.60 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 15 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола
    • 5 побед подряд

    Прогноз на матч «Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»

    «Кристал Пэлас» будет стараться прервать серию неудач, но «Ливерпуль» сейчас на пике формы и явно превосходит соперника по всем параметрам. Гости активно начинают матчи и могут решить исход уже в первые 45 минут. Ожидается, что «Ливерпуль» доминирует в атаке, и хозяевам будет сложно противостоять такому уровню игры. В то же время, «Кристал Пэлас» постарается воспользоваться редкими шансами и может забить хотя бы один гол.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Ливерпуля» – коэффициент 1.50
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75
    • Обе команды забьют – коэффициент 1.80

    Рекомендация: Победа «Ливерпуля» за коэффициент 1.50.

    Прогноз на точный счет

    С учетом текущей формы «Ливерпуля» и слабой игры «Кристал Пэлас» в защите, наиболее вероятный исход – уверенная победа гостей с преимуществом в 2 мяча.

    Рекомендация: 3:1 в пользу «Ливерпуля» за коэффициент 9.50.

    Источник: «Бомбардир»

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