Реакция «Динамо» на скандальный пост «Спартака» с «банана-мамой»

Глава пресс-службы «Динамо» Дмитрий Симонов высказался о провокационном посте «Спартака».

После кубковой победы над «Динамо» (3:2) спартаковцы выложили пост с намеком на знаменитую оскорбительную кричалку про бело-голубых.

«Неудачные эмоджи. Соперник, который побеждает, может позволить себе многое. Эмоджи «Спартака» выглядят не очень, поскольку содержат эмоджи мамы и ребенка. Я бы так не сделал», – сказал Симонов.