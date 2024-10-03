Реакция «Динамо» на скандальный пост «Спартака» с «банана-мамой»

Глава пресс-службы «Динамо» Дмитрий Симонов высказался о провокационном посте «Спартака».
- После кубковой победы над «Динамо» (3:2) спартаковцы выложили пост с намеком на знаменитую оскорбительную кричалку про бело-голубых.
«Неудачные эмоджи. Соперник, который побеждает, может позволить себе многое. Эмоджи «Спартака» выглядят не очень, поскольку содержат эмоджи мамы и ребенка. Я бы так не сделал», – сказал Симонов.
- Несколько дней назад «Динамо» после ничьей со «Спартаком» в РПЛ (2:2) выложило ролик с дрессированными свиньями.
- Пресс-службой «Спартака» руководит бывший коллега Симонова по «Спорт-Экспрессу» Дмитрий Зеленов.
Источник: телеграм-канал Сергея Егорова