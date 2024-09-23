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    • «Динамо» опубликовало ролик с дрессировщиком свиней после матча со «Спартаком»

    «Динамо» опубликовало ролик с дрессировщиком свиней после матча со «Спартаком»

    «Динамо» разместило на своей странице в TikTok видео после матча 9-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:2). В нем соперник сравнивается со свиньей, а бело-голубые – с дрессировщиком.

    • Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин сделал дубль в этой встрече. Он сравнял счет на 90+4-й минуте. У красно-белых отличились Манфред Угальде и Эсекьель Барко с пенальти.
    • «Динамо» набрало 17 очков и располагается на 4-й строчке в турнирной таблице РПЛ. У «Спартака» 16 баллов и 5-я позиция.
    • В середине августа «Динамо» выложило в TikTok фрагмент из мультфильма «Миссия Дарвина», в котором изобразило «Спартак», «Сочи» и «Оренбург» в виде мышей, которые поддакивают «Зениту». Так бело-голубые отреагировали на первое место петербуржцев в чемпионате России.

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    Источник: страница «Динамо» в соцсети TikTok

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    23.09.2024 12:02
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    Комментарии (36)
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    СвинкаСправедливости
    1727090799
    Первый гол Динамо после нарушения на игроке Спартака, который мяч принимал на чужой половине поля. Удаление игрока Динамо - просто подачка после отказа удалять Артура за вторую жёлтую на Бонгоде, который мяч в пустую штрафную прокинул себе и почему-то через бедро чужое упал. Маричаль травмировал Медину, когда поднимал его за руки с газона. Игрока увели с поля, а Иванов несколько минут запрещал Зиньковскому войти в игру, даже когда мяч выходил за пределы поля. Когда последние двадцать минут игроки Динамо просто начали руками выталкивать игроков Спартака за пределы поля, Иванов уже поймал какой-то транс, видимо. Судил сугубо по понятиям. И судил в пользу Динамо, которое, на самом деле, устало играть минуте к 60-ой.
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    Uigur
    1727090875
    Мусор,он и в Африке мусор...
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    Каратель помойников
    1727091472
    Отскочили и теперь умничают...мусора...
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    R_a_i_n
    1727092139
    Я так понимаю мусора 3:0 выиграли? Или 4:1 может?
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    neim
    1727096031
    Читаю и поражаюсь обиженности спартаковских болельщиков. А вы что хотели после того, как ваши игроки и тренеры лохонулись по полной ? Играли 20 минут в большинстве и не только не забили, так ещё и победный счёт удержать не смогли ! Резонно игроки и болельщики Динамо довольны, что смогли отскочить в казалось бы в уже проигранной игре. Эта ничья для Динамо действительно сродни победы !
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    ScarlettOgusania
    1727099940
    днищу впору не ролики публиковать, а помнить, что им еще надо отсосать 2500 раз!)))
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    balam
    1727103016
    да уж.неумно
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    Кривая да нелёгкая
    1727113061
    Позор смешному спаму
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    Кривая да нелёгкая
    1727113291
    А секте трава не расти! Не стыдно за такое судейство недоклуба спама ?
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    Oldtrafford83
    1727153403
    динаму это совсем не красит, видать с умом большие проблемы)
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