«Динамо» опубликовало ролик с дрессировщиком свиней после матча со «Спартаком»

«Динамо» разместило на своей странице в TikTok видео после матча 9-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:2). В нем соперник сравнивается со свиньей, а бело-голубые – с дрессировщиком.

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин сделал дубль в этой встрече. Он сравнял счет на 90+4-й минуте. У красно-белых отличились Манфред Угальде и Эсекьель Барко с пенальти.

«Динамо» набрало 17 очков и располагается на 4-й строчке в турнирной таблице РПЛ. У «Спартака» 16 баллов и 5-я позиция.

В середине августа «Динамо» выложило в TikTok фрагмент из мультфильма «Миссия Дарвина», в котором изобразило «Спартак», «Сочи» и «Оренбург» в виде мышей, которые поддакивают «Зениту». Так бело-голубые отреагировали на первое место петербуржцев в чемпионате России.