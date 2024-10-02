3 октября 2024 года на стадионе «Республиканский стадион им. Вазгена Саркисяна» состоится матч первого тура Лиги Конференций между армянским клубом «Ноа» и чешской командой «Млада-Болеслав». Обе команды будут стремиться начать групповой этап с победы, и матч обещает быть насыщенным с активной игрой обеих сторон.

«Ноа»

«Ноа» демонстрирует неоднозначные результаты на старте сезона. В последних 5 матчах команда забила 6 голов и пропустила 8. В последней игре в рамках Лиги Конференций они проиграли «Ружомбероку» со счетом 1:3. Главная проблема армянской команды – слабая оборона, которая часто допускает ошибки и пропускает в ключевые моменты матчей. Тем не менее, на своем поле «Ноа» традиционно выступает успешно и имеет серию из 9 побед подряд, что придает команде уверенность.

Последние матчи «Ноа»:

«Млада-Болеслав»

«Млада-Болеслав» демонстрирует уверенные результаты в рамках Лиги Конференций. В последних 6 матчах команда не потерпела ни одного поражения и стабильно забивает в каждом матче. Последняя встреча завершилась победой над «Пакш» со счетом 3:0. Однако чешская команда также испытывает проблемы в обороне, пропуская в среднем 1,20 гола за игру. Их атакующие действия остаются на высоком уровне, что делает их фаворитом в этой встрече.

Последние матчи «Млада-Болеслав»:

Личные встречи

У команд нет истории личных встреч. Отсутствие предыдущих противостояний добавляет неопределенность и делает этот матч первым испытанием для обеих команд.

Статистика

«Ноа»

Средняя результативность: 1.20 гола за матч

Среднее количество пропущенных: 1.60 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 6 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов

9 побед подряд дома

«Млада-Болеслав»

Средняя результативность: 1.60 гола за матч

Среднее количество пропущенных: 1.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 8 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

Не проигрывает в 6 последних матчах Лиги Конференций

Прогноз на матч «Ноа» – «Млада-Болеслав»

С учетом текущей формы команд можно ожидать упорного матча. «Ноа» будет стремиться воспользоваться преимуществом домашнего поля, но их слабая оборона создает большие риски против сбалансированной атаки «Млада-Болеслав». Чешская команда выглядит более организованной и опытной, что делает их фаворитом.

Рекомендации для ставок:

Победа «Млада-Болеслав» – коэффициент 2.20

Обе команды забьют – коэффициент 1.85

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Рекомендация: Победа «Млада-Болеслав» за коэффициент 2.20.

Прогноз на точный счет

Ожидается результативная встреча с небольшим преимуществом чешской команды.

Рекомендация: 2:1 в пользу «Млада-Болеслав» за коэффициент 8.00.