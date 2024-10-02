Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Прогноз на точный счет матча «Ноа» – «Млада-Болеслав», Лига Конференций, 3 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Ноа» – «Млада-Болеслав», Лига Конференций, 3 октября 2024 года

    3 октября 2024 года на стадионе «Республиканский стадион им. Вазгена Саркисяна» состоится матч первого тура Лиги Конференций между армянским клубом «Ноа» и чешской командой «Млада-Болеслав». Обе команды будут стремиться начать групповой этап с победы, и матч обещает быть насыщенным с активной игрой обеих сторон.

    «Ноа»

    «Ноа» демонстрирует неоднозначные результаты на старте сезона. В последних 5 матчах команда забила 6 голов и пропустила 8. В последней игре в рамках Лиги Конференций они проиграли «Ружомбероку» со счетом 1:3. Главная проблема армянской команды – слабая оборона, которая часто допускает ошибки и пропускает в ключевые моменты матчей. Тем не менее, на своем поле «Ноа» традиционно выступает успешно и имеет серию из 9 побед подряд, что придает команде уверенность.

    Последние матчи «Ноа»:

    «Млада-Болеслав»

    «Млада-Болеслав» демонстрирует уверенные результаты в рамках Лиги Конференций. В последних 6 матчах команда не потерпела ни одного поражения и стабильно забивает в каждом матче. Последняя встреча завершилась победой над «Пакш» со счетом 3:0. Однако чешская команда также испытывает проблемы в обороне, пропуская в среднем 1,20 гола за игру. Их атакующие действия остаются на высоком уровне, что делает их фаворитом в этой встрече.

    Последние матчи «Млада-Болеслав»:

    Личные встречи

    У команд нет истории личных встреч. Отсутствие предыдущих противостояний добавляет неопределенность и делает этот матч первым испытанием для обеих команд.

    Статистика

    «Ноа»

    • Средняя результативность: 1.20 гола за матч
    • Среднее количество пропущенных: 1.60 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 6 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов
    • 9 побед подряд дома

    «Млада-Болеслав»

    • Средняя результативность: 1.60 гола за матч
    • Среднее количество пропущенных: 1.20 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 8 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов
    • Не проигрывает в 6 последних матчах Лиги Конференций

    Прогноз на матч «Ноа» – «Млада-Болеслав»

    С учетом текущей формы команд можно ожидать упорного матча. «Ноа» будет стремиться воспользоваться преимуществом домашнего поля, но их слабая оборона создает большие риски против сбалансированной атаки «Млада-Болеслав». Чешская команда выглядит более организованной и опытной, что делает их фаворитом.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Млада-Болеслав» – коэффициент 2.20
    • Обе команды забьют – коэффициент 1.85
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

    Рекомендация: Победа «Млада-Болеслав» за коэффициент 2.20.

    Прогноз на точный счет

    Ожидается результативная встреча с небольшим преимуществом чешской команды.

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Млада-Болеслав» за коэффициент 8.00.

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.10.2024 12:00
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+