3 октября 2024 года на стадионе «Республиканский стадион им. Вазгена Саркисяна» состоится матч первого тура Лиги Конференций между армянским клубом «Ноа» и чешской командой «Млада-Болеслав». Обе команды будут стремиться начать групповой этап с победы, и матч обещает быть насыщенным с активной игрой обеих сторон.
«Ноа»
«Ноа» демонстрирует неоднозначные результаты на старте сезона. В последних 5 матчах команда забила 6 голов и пропустила 8. В последней игре в рамках Лиги Конференций они проиграли «Ружомбероку» со счетом 1:3. Главная проблема армянской команды – слабая оборона, которая часто допускает ошибки и пропускает в ключевые моменты матчей. Тем не менее, на своем поле «Ноа» традиционно выступает успешно и имеет серию из 9 побед подряд, что придает команде уверенность.
Последние матчи «Ноа»:
- «Урарту» 2:1 «Ноа»
- «Ноа» 2:0 «Пюник»
- «Ван» 1:1 «Ноа»
- «Арарат» 2:1 «Ноа»
- «Ружомберок» 3:1 «Ноа»
«Млада-Болеслав»
«Млада-Болеслав» демонстрирует уверенные результаты в рамках Лиги Конференций. В последних 6 матчах команда не потерпела ни одного поражения и стабильно забивает в каждом матче. Последняя встреча завершилась победой над «Пакш» со счетом 3:0. Однако чешская команда также испытывает проблемы в обороне, пропуская в среднем 1,20 гола за игру. Их атакующие действия остаются на высоком уровне, что делает их фаворитом в этой встрече.
Последние матчи «Млада-Болеслав»:
- «Виктория Пльзень» 1:1 «Млада-Болеслав»
- «Млада-Болеслав» 2:2 «Пардубице»
- «Млада-Болеслав» 0:2 «Славия»
- «Теплице» 1:2 «Млада-Болеслав»
- «Пакш» 0:3 «Млада-Болеслав»
Личные встречи
У команд нет истории личных встреч. Отсутствие предыдущих противостояний добавляет неопределенность и делает этот матч первым испытанием для обеих команд.
Статистика
«Ноа»
- Средняя результативность: 1.20 гола за матч
- Среднее количество пропущенных: 1.60 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 6 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов
- 9 побед подряд дома
«Млада-Болеслав»
- Средняя результативность: 1.60 гола за матч
- Среднее количество пропущенных: 1.20 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 8 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов
- Не проигрывает в 6 последних матчах Лиги Конференций
Прогноз на матч «Ноа» – «Млада-Болеслав»
С учетом текущей формы команд можно ожидать упорного матча. «Ноа» будет стремиться воспользоваться преимуществом домашнего поля, но их слабая оборона создает большие риски против сбалансированной атаки «Млада-Болеслав». Чешская команда выглядит более организованной и опытной, что делает их фаворитом.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Млада-Болеслав» – коэффициент 2.20
- Обе команды забьют – коэффициент 1.85
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
Рекомендация: Победа «Млада-Болеслав» за коэффициент 2.20.
Прогноз на точный счет
Ожидается результативная встреча с небольшим преимуществом чешской команды.
Рекомендация: 2:1 в пользу «Млада-Болеслав» за коэффициент 8.00.