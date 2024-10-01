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    • Прогноз на точный счет матча «Витория Гимараэш» – «Целе», Лига Конференций, 2 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Витория Гимараэш» – «Целе», Лига Конференций, 2 октября 2024 года

    2 октября 2024 года на стадионе «Эштадиу Афонсу Энрикеш» состоится матч второго тура Лиги Конференций, в котором «Витория Гимараэш» примет «Целе». Обе команды подходят к этому матчу с надеждой на успешное начало группового этапа.

    «Витория Гимараэш»

    «Витория Гимараэш» уверенно стартовал в турнире, одержав победу над «Зриньски» (4:0). Команда демонстрирует отличные результаты в Лиге Конференций, побеждая в последних 6 матчах и не пропуская ни одного гола за это время. В последних 5 играх команда забила 9 голов и пропустила 5, что делает их атакующий потенциал довольно внушительным. На домашнем стадионе «Витория Гимараэш» показывает хорошие результаты, не проигрывая в 9 из 11 последних матчей.

    Последние матчи «Витории Гимараэш»:

    «Целе»

    «Целе» также начал свои выступления в Лиге Конференций с уверенной победы, обыграв «Пюник» (4:1). Команда демонстрирует хорошую форму, забивая в последних 5 играх 10 голов и пропуская 5. С показателем в 2.00 гола за матч «Целе» демонстрирует свою атакующую силу, однако в обороне есть слабости, так как команда пропускает в среднем 1.00 гола за игру. Важно отметить, что «Целе» не проигрывает в 6 из 8 последних матчей, что придаст им уверенности в предстоящем поединке.

    Последние матчи «Целе»:

    Личные встречи

    Команды уже встречались в Лиге Конференций в прошлом сезоне, и в двух матчах было зафиксировано равенство: «Витория Гимараэш» выиграла один матч (4:3), а в другом «Целе» одержала победу по пенальти (4:2) после ничьей в основное время (0:1). Эти результаты подчеркивают конкурентоспособность команд и создают интригу перед предстоящей встречей.

    Статистика

    «Витория Гимараэш»

    • Забивает в среднем: 1.80 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 9 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов
    • 6 побед подряд в Лиге Конференций

    «Целе»

    • Забивает в среднем: 2.00 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 10 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов
    • 4 победы в последних 5 матчах

    Прогноз на матч «Витория Гимараэш» – «Целе»

    Ожидается, что обе команды продемонстрируют активный и атакующий стиль игры. «Витория Гимараэш» будет стремиться воспользоваться поддержкой домашних трибун и попытаться использовать свои сильные стороны в атаке. В то же время «Целе» постарается реализовать свои возможности на контратаках. Вероятно, игра будет открытой с большим количеством голевых моментов.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Витории Гимараэш» – коэффициент 2.20
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70

    Рекомендация: Победа «Витории Гимараэш» за коэффициент 2.20.

    Прогноз на точный счет

    С учетом статистики и текущей формы обеих команд, наиболее вероятным результатом будет победа «Витории Гимараэш» с минимальным перевесом.

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Витории Гимараэш» за 9.00.

    Источник: «Бомбардир»

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    01.10.2024 12:09
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