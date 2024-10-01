2 октября 2024 года на стадионе «Эштадиу Афонсу Энрикеш» состоится матч второго тура Лиги Конференций, в котором «Витория Гимараэш» примет «Целе». Обе команды подходят к этому матчу с надеждой на успешное начало группового этапа.

«Витория Гимараэш»

«Витория Гимараэш» уверенно стартовал в турнире, одержав победу над «Зриньски» (4:0). Команда демонстрирует отличные результаты в Лиге Конференций, побеждая в последних 6 матчах и не пропуская ни одного гола за это время. В последних 5 играх команда забила 9 голов и пропустила 5, что делает их атакующий потенциал довольно внушительным. На домашнем стадионе «Витория Гимараэш» показывает хорошие результаты, не проигрывая в 9 из 11 последних матчей.

Последние матчи «Витории Гимараэш»:

«Целе»

«Целе» также начал свои выступления в Лиге Конференций с уверенной победы, обыграв «Пюник» (4:1). Команда демонстрирует хорошую форму, забивая в последних 5 играх 10 голов и пропуская 5. С показателем в 2.00 гола за матч «Целе» демонстрирует свою атакующую силу, однако в обороне есть слабости, так как команда пропускает в среднем 1.00 гола за игру. Важно отметить, что «Целе» не проигрывает в 6 из 8 последних матчей, что придаст им уверенности в предстоящем поединке.

Последние матчи «Целе»:

Личные встречи

Команды уже встречались в Лиге Конференций в прошлом сезоне, и в двух матчах было зафиксировано равенство: «Витория Гимараэш» выиграла один матч (4:3), а в другом «Целе» одержала победу по пенальти (4:2) после ничьей в основное время (0:1). Эти результаты подчеркивают конкурентоспособность команд и создают интригу перед предстоящей встречей.

Статистика

«Витория Гимараэш»

Забивает в среднем: 1.80 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 9 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов

6 побед подряд в Лиге Конференций

«Целе»

Забивает в среднем: 2.00 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 10 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов

4 победы в последних 5 матчах

Прогноз на матч «Витория Гимараэш» – «Целе»

Ожидается, что обе команды продемонстрируют активный и атакующий стиль игры. «Витория Гимараэш» будет стремиться воспользоваться поддержкой домашних трибун и попытаться использовать свои сильные стороны в атаке. В то же время «Целе» постарается реализовать свои возможности на контратаках. Вероятно, игра будет открытой с большим количеством голевых моментов.

Рекомендации для ставок:

Победа «Витории Гимараэш» – коэффициент 2.20

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70

Рекомендация: Победа «Витории Гимараэш» за коэффициент 2.20.

Прогноз на точный счет

С учетом статистики и текущей формы обеих команд, наиболее вероятным результатом будет победа «Витории Гимараэш» с минимальным перевесом.

Рекомендация: 2:1 в пользу «Витории Гимараэш» за 9.00.