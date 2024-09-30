Депутат Журова: «Россияне не хотят смотреть европейский футбол из патриотических чувств»

Депутат Госдумы России Светлана Журова отреагировала на новость, что 77 процентов жителей страны равнодушны к футболу.
«Россияне не хотят смотреть европейский футбол из патриотических чувств. Если раньше люди смотрели турниры УЕФА, даже если там российские команды не играли, то сейчас они не видят в этом смысла.
А вы вспомните, сколько людей любили и поддерживали футбол в 2018 году, когда у нас был чемпионат мира. Если мы через какое-то количество лет проведем такой же турнир, интерес к футболу снова возрастет», – сказала Журова.
- Процент равнодушных к футболу россиян вырос с 43 до 77% с 2005 года.
- Российские команды отстранены от международных соревнований более 2,5 лет.
Источник: «РБ Спорт»