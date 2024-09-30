Депутат Журова: «Россияне не хотят смотреть европейский футбол из патриотических чувств»

Депутат Госдумы России Светлана Журова отреагировала на новость, что 77 процентов жителей страны равнодушны к футболу.

«Россияне не хотят смотреть европейский футбол из патриотических чувств. Если раньше люди смотрели турниры УЕФА, даже если там российские команды не играли, то сейчас они не видят в этом смысла.

А вы вспомните, сколько людей любили и поддерживали футбол в 2018 году, когда у нас был чемпионат мира. Если мы через какое-то количество лет проведем такой же турнир, интерес к футболу снова возрастет», – сказала Журова.