Стали известны стартовые составы на матч 10 тура РПЛ в котором сыграют «Крылья Советов» и «Химки». Игра состоится 29 сентября, начало встречи запланировано на 16:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Крылья Советов»: Ломаев, Бейл, Солдатенков, Евгеньев, Галдамес, Костанца, Бабкин, Гарре, Ежов, Олейников, Сергеев.

Главный тренер: Игорь Осинькин

«Химки»: Кокарев, Терехов, Филин, Фаринья, Фернандес, Заболотный, Мирзов, Бакаев, Хосонов, Вера, Капленко.

Главный тренер: Франк Артига

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