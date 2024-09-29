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  • Журналист Алланазаров предложил назначить себя спортивным директором «Спартака» вместо Амарала

Журналист Алланазаров предложил назначить себя спортивным директором «Спартака» вместо Амарала

29 сентября 2024, 11:13
1

Обозреватель «Спорт-Экспресса», фанат «Спартака» Максим Алланазаров хочет стать спортивным директором клуба.

«В этом сезоне «Спартаку» может помочь только чудо, но всегда надо смотреть в будущее. Понятно, что Томаш Амарал уже полутруп, и если ему дадут провести ещe и зимнее трансферное окно, то есть риск, что разгребать его наследство придeтся год, а то и два.

Готов предложить Олегу Малышеву и компании свои услуги! Гарантирую, что в течение трeх лет сделаю «Спартак» чемпионом! Денег много не попрошу – всe зашьeм в премии по итогам каждого сезона. Наберeм нормальных игроков, избавимся от нынешних «кудесников», и вместе с тренером выстроим игру, чтобы навязывать конкуренцию «Зениту».

Начнeм, конечно, со скаутской службы, которая должна быть основой любого уважающего себя клуба. Как там Амарал сказал? Один из его главных скаутов – португалец Пинто? Пинка ему дадим хорошего и вместе с Виллианом Жозе отправим куда-нибудь за МКАД. У меня на примете есть очень крутые молодые скауты, переманим их у конкурентов и выстроим правильную вертикаль.

Что там с академией и школой? Вы вообще о них слышали? Раньше само словосочетание «спартаковская школа» производило на людей магический эффект: достаточно было поманить любого молодого игрока пальцем, и на следующий день он уже тренировался в Сокольниках. Пора всe это вернуть, а то превратили всe в «Смехопанораму».

Весь план победы рассказывать не буду, но готов написать стратегию и показать лично Жданову, Матыцину, да хоть Алекперову. Вы же там любите стратегии, уважаемые господа? Короче, беспроигрышный вариант для вас. Хотите народной любви и успехов – берите меня. Не ошибeтесь! Один за всех, как говорится!» – написал Алланазаров.

  • «Спартак» идет в РПЛ 6-м.
  • Амарал в клубе с зимы.
  • «Спартак» не брал лигу с 2017 года.

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Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова
Россия. Премьер-лига Португалия. Примейра Спартак
Комментарии (1)
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Инсаров
1727598431
Пинка следует дать не только Амаралу, но и Малышеву. И желательно поскорее это сделать.
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