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Рабинер прокомментировал поражение «Зенита» от «Краснодара»

29 сентября 2024, 08:53
3

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер поделился впечатлениями от матча 10-го тура РПЛ «Краснодар» – «Зенит» (2:0).

«Теперь уже могу признаться: после Суперкубка и трех первых туров (13-0, напомню) единственная интрига, касавшаяся «Зенита» в сезоне столетия клуба, в моих глазах выглядела так – проиграет ли Питер в первенстве хоть один матч. В чемпионатах России, в отличие теперь от Германии с «Байером», это не удавалось никому, в АПЛ – «Арсеналу» Венгера.

А «Зенит» после трети турнира и проиграл, причем уже с Глушенковым в стартовом составе, и даже на третьем месте идет.

Это, конечно, совершенно ничего не означает. Только то, что все может обернуться интереснее, чем мне казалось. А может и не обернуться.

Но «Краснодар» кажется мне укомплектованным (именно в плане баланса) как никогда. И это важнее конкретного сегодняшнего результата. Очень хочется, чтобы в борьбе за золото поучаствовал и «Локомотив», которому сейчас можно вручать приз зрительских симпатий. Но хватит ли кадровых ресурсов?» – написал Рабинер.

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Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар
Комментарии (3)
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Январь 59
1727590363
Локомотиву после 10 туров реально можно вручать приз зрительских симпатий. В составе всего два иностранца, много молодёжи. Игра огонь. Как результат по количеству очков делят первое-второе место.
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raritet
1727597907
Две грубейшие ошибки: 1. Караваев. 2. Семак нарушил баланс. Если уж стал наигрывать тройку " богатырей", то почему нарушил , нужно было продолжать наигранное. А третья ошибка. Не системная. Нахрена нам нужен Соболев? Вчера это и проверили.
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