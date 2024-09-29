Генич восхитился «Локомотивом» после победы над «Спартаком»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился впечатлениями от матча 10-го тура РПЛ «Локомотив» – «Спартак» (3:1).

Дубль оформил Илья Самошников.

«Прекрасная игра «Локомотива»!

Везде быстрее, агрессивнее, ярче. В каждой зоне, на каждом участке! Одно удовольствие смотреть.

Михаил Галактионов и игроки «Локомотива», моe почтение! Шикарная подготовка и самое главное: максимально правильный баланс. Где надо повыше, где надо присели и выпрямились! Браво.

Тренеру по физподготовке «Локо» я бы выписал премию за эти десять туров. «Локомотив» очень лeгкий! И это круто бросалось в глаза на фоне движения «Спартака»», – написал Генич.