Дзюба: «Раньше с Карпиным не здоровались – сейчас здороваемся»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба рассказал об отношениях с главным тренером «Ростова» Валерием Карпиным.
- После игры 10-го тура (2:0) Дзюба сообщил, что Карпин его «однажды сильно обидел».
- Артем в матче забил и был признан лучшим.
«Обида на Карпина? Не хочу уже об этом говорить. Кто прошлое помянет, тому глаз вон.
Просто были эпизоды, которые задели. У него своя какая-то версия. Раньше мы не здоровались, а сейчас уже здороваемся. Никаких обид нет. Все мужчины, все выросли. Каждый идет своей дорогой», – сказал Дзюба.
- Под руководством Карпина Дзюба провел 73 матча в «Спартаке», забил 17 голов, сделал 15 ассистов.
Источник: телеграм-канал Сергея Егорова