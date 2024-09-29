Дзюба: «Раньше с Карпиным не здоровались – сейчас здороваемся»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба рассказал об отношениях с главным тренером «Ростова» Валерием Карпиным.

После игры 10-го тура (2:0) Дзюба сообщил, что Карпин его «однажды сильно обидел».

Артем в матче забил и был признан лучшим.

«Обида на Карпина? Не хочу уже об этом говорить. Кто прошлое помянет, тому глаз вон.

Просто были эпизоды, которые задели. У него своя какая-то версия. Раньше мы не здоровались, а сейчас уже здороваемся. Никаких обид нет. Все мужчины, все выросли. Каждый идет своей дорогой», – сказал Дзюба.