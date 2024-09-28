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  • «Велес» – «Ленинградец»: прогноз на матч Второй лиги А – 29 сентября 2024 года

«Велес» – «Ленинградец»: прогноз на матч Второй лиги А – 29 сентября 2024 года

28 сентября 2024, 18:26

В 11-м туре чемпионата России по футболу (Вторая Лига А) на стадионе «Авангард» встретятся «Велес» и «Ленинградец». Оба клуба находятся в верхней части турнирной таблицы и показывают неоднозначные результаты в последних матчах, что придает дополнительную интригу их предстоящей встрече. «Велес» занимает 3-е место с 15 очками, а «Ленинградец» идет на 4-й позиции, отставая всего на 1 очко. Ожидается упорная борьба, поскольку обе команды стремятся закрепиться в лидирующей группе турнира.

Анализ команды «Велес»

«Велес» под руководством Кирилла Альшевского демонстрирует нестабильную форму. Команда успешно обыграла «Текстильщик» (2:0) в прошлом туре, однако до этого потерпела два поражения и одну ничью в последних пяти играх. Главной проблемой остается низкая результативность – «Велес» забил всего 4 гола за 5 матчей, пропустив при этом 6. Тем не менее, команда способна показывать организованную игру, особенно в защите, что дает надежду на успешный исход в матче против «Ленинградца».

Последние 5 матчей:

  • Текстильщик 0:2 Велес

  • Велес 1:3 Челябинск

  • Велес 1:1 Волгарь

  • Сибирь 1:0 Велес

  • Велес 0:1 Кубань

Ключевые показатели:

  • Пропускает в среднем 1.20 гола за игру.

  • Забивает в среднем 0.80 гола за игру.

  • Пропускает в 10 из 12 последних матчей.

  • Забивает в 3 последних матчах подряд.

Анализ команды «Ленинградец»

«Ленинградец» под руководством Вадима Евсеева также переживает период нестабильности, что подтверждается поражением от «Кубани» (0:2) и ничьей с «Калугой» (3:3) в последних турах. Команда забивает достаточно регулярно (7 голов за 5 матчей), но испытывает серьезные проблемы в обороне, что видно по 7 пропущенным мячам за тот же период. Лучший бомбардир «Ленинградца» – Дмитрий Барков – забил 3 гола и является ключевой фигурой в атаке. Если команда улучшит игру в защите, у неe есть хорошие шансы на успех в предстоящем поединке.

Последние 5 матчей:

  • Ленинградец 2:0 Спартак Кострома

  • Кубань 2:0 Ленинградец

  • Ленинградец 3:3 Калуга

  • Знамя Труда 2:0 Ленинградец (Кубок России)

  • Текстильщик 0:2 Ленинградец

Ключевые показатели:

  • Пропускает в среднем 1.40 гола за игру.

  • Забивает в среднем 1.40 гола за игру.

  • Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей.

  • Забивает в 5 из 7 последних матчей.

Тактический разбор

Игра обещает быть равной, с обилием борьбы в центре поля. «Велес» наверняка сделает акцент на оборону и постарается контролировать темп игры, чтобы минимизировать угрозы от быстрого нападения «Ленинградца». С другой стороны, гости будут искать возможность использовать ошибки соперника и развить свои атаки через фланги. Важно учитывать, что обе команды имеют проблемы в обороне, поэтому можно ожидать взаимные голы. Решающим фактором станет реализация голевых моментов.

Личные встречи

  • 04 августа 2024 года: Ленинградец 2:2 Велес

  • 15 сентября 2019 года: Велес 1:1 Ленинградец

  • 19 мая 2019 года: Велес 2:0 Ленинградец

  • 06 октября 2018 года: Ленинградец 0:2 Велес

Коэффициенты букмекера:

  • Победа «Велес»: 2.60

  • Ничья: 3.10

  • Победа «Ленинградец»: 2.40

Рекомендации для ставок:

  • Наиболее безопасная ставка: Обе команды забьют – да (1.85). Обороны обеих команд выглядят уязвимыми, а обе команды способны отличиться.

  • Умеренная ставка: Ничья (3.10). Обе команды находятся в равной форме и имеют проблемы с обороной, что может привести к ничейному результату.

  • Более рискованная ставка: Точный счет 1:1 (6.50). Учитывая текущую форму команд и их результаты, такой исход выглядит наиболее вероятным.

Рекомендация: Ничья за коэффициент 3.10.

Источник: «Бомбардир»
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень Прогнозы Ленинградец Велес
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