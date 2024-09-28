Канчельскис: «У британцев, в отличие от нас, футбол не загнивает!»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался об уровне жизни в Англии после недавнего посещения страны.
– По телевизору в России показывают, что Запад загнивает.
– Англия вообще не загнивает.
Да, в Лондоне и Манчестере есть бедные районы, похожие на московское Бирюлево, но все нормально. Люди живут и не жалуются.
Может, есть вещи хуже, чем в России, но я этого особо не заметил.
А вот что точно – у британцев, в отличие от нас, футбол не загнивает!
- Канчельскис выступал за «Манчестер Юнайтед» в 1991–1995 годах.
- В составе клуба он по два раза выигрывал чемпионат и Суперкубок Англии, по одному разу – Кубок Англии, Кубок лиги и Суперкубок Европы.
Источник: Sport24