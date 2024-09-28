Канчельскис: «У британцев, в отличие от нас, футбол не загнивает!»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался об уровне жизни в Англии после недавнего посещения страны.

– По телевизору в России показывают, что Запад загнивает.

– Англия вообще не загнивает.

Да, в Лондоне и Манчестере есть бедные районы, похожие на московское Бирюлево, но все нормально. Люди живут и не жалуются.

Может, есть вещи хуже, чем в России, но я этого особо не заметил.

А вот что точно – у британцев, в отличие от нас, футбол не загнивает!