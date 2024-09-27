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  • «Арсенал» – «Лестер»: прогноз на матч 6-го тура чемпионата Англии – 28 сентября

«Арсенал» – «Лестер»: прогноз на матч 6-го тура чемпионата Англии – 28 сентября

27 сентября 2024, 18:18

В 6-м туре английской Премьер-лиги «Арсенал» на своем стадионе «Эмирейтс» примет «Лестер». «Канониры» под руководством Микеля Артеты демонстрируют уверенную игру на старте сезона и занимают 4-е место с 11 очками после 5 туров. В то же время «Лестер» находится в нижней части турнирной таблицы – 15 место и всего 3 очка. Хозяева будут стремиться продолжить свою успешную серию и закрепиться в топ-4, тогда как «Лестер» нуждается в прорыве, чтобы выбраться из зоны вылета.

Анализ команды «Арсенал»

«Арсенал» демонстрирует стабильную и сбалансированную игру в атаке и обороне. Команда не проигрывает в 11 последних матчах Премьер-лиги и забивает в каждом из них. Однако, несмотря на это, в последних встречах были заметны определенные проблемы с концентрацией в обороне, особенно в матчах против топовых команд. В последних 5 играх «Арсенал» забил 9 голов и пропустил 4, что говорит о высоком потенциале атаки и улучшенной защите.

Последние 5 матчей:

  • Арсенал 5:1 Болтон

  • Манчестер Сити 2:2 Арсенал

  • Аталанта 0:0 Арсенал

  • Тоттенхэм 0:1 Арсенал

  • Арсенал 1:1 Брайтон

Ключевые показатели:

  • Пропускает в среднем 0.80 гола за игру.

  • Забивает в среднем 1.80 гола за игру.

  • Забивает в 16 из 18 последних матчей.

  • Побеждает в 5 последних очных встречах с «Лестером».

Анализ команды «Лестер»

«Лестер» под руководством Стива Купера переживает сложные времена. Команда не может одержать победу в последних 5 матчах Премьер-лиги и испытывает трудности в обороне, что сказывается на результате. Несмотря на это, «лисы» забивают в каждом матче, что свидетельствует о их настойчивости в атаке. В последних 5 играх «Лестер» забил 8 голов и пропустил 5, что говорит о высокой результативности, но недостатке стабильности в защите.

Последние 5 матчей:

  • Уолсолл 0:0 Лестер (3:0 по пенальти)

  • Лестер 1:1 Эвертон

  • Кристал Пэлас 2:2 Лестер

  • Лестер 1:2 Астон Вилла

  • Лестер 4:0 Транмер Роверс

Ключевые показатели:

  • Пропускает в среднем 1.00 гола за игру.

  • Забивает в среднем 1.60 гола за игру.

  • Не выигрывает в 5 последних матчах Премьер-лиги.

  • Пропускает в 5 последних матчах.

Тактический разбор

Обе команды склонны к активной атакующей игре, что обещает зрелищный матч с большим количеством голевых моментов. «Арсенал» имеет преимущество благодаря своей уверенной игре дома и лучшей организации обороны. Однако «Лестер» также будет опасен за счет быстрых атак и хорошей формы ключевых игроков, таких как Стефи Мавидиди. Основной угрозой для «канониров» станут быстрые контратаки «лис», особенно если защита «Арсенала» допустит ошибки.

Личные встречи

  • 25 февраля 2023 года: Лестер 0:1 Арсенал

  • 13 августа 2022 года: Арсенал 4:2 Лестер

  • 13 марта 2022 года: Арсенал 2:0 Лестер

  • 30 октября 2021 года: Лестер 0:2 Арсенал

  • 28 февраля 2021 года: Лестер 1:3 Арсенал

Коэффициенты букмекера:

  • Победа «Арсенал»: 1.55

  • Ничья: 4.20

  • Победа «Лестер»: 6.00

Рекомендации для ставок:

  • Наиболее безопасная ставка: Обе команды забьют – да (1.85). «Лестер» регулярно поражает ворота соперников, несмотря на результаты, а «Арсенал» стабильно забивает в домашних матчах.

  • Умеренная ставка: Победа «Арсенала» (1.55). Стабильная форма хозяев и их успешные личные встречи против «Лестера» дают преимущество «канонирам».

  • Более рискованная ставка: Победа «Арсенала» с форой (-1.5) (2.30). Если «Арсенал» начнет матч активно, «Лестер» может не справиться с давлением и пропустить больше одного мяча.

Рекомендация: Победа «Арсенала» за коэффициент 1.55.

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Прогнозы Лестер Арсенал
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