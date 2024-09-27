Черданцев дал прогноз на матч «Краснодар» – «Зенит»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев поделился ожиданиями от игры между «Краснодаром» и «Зенитом» в 10-м туре РПЛ.
«Матч получится незрелищным. «Зенит» на этом выезде устроит и ничья, он будет играть от обороны. Можно будет играть длинными передачами на Соболева.
Я думаю, что это будет закрытая игра со стороны «Зенита», им нет смысла раскрываться. Они здорово обороняются, пропустили всего два мяча.
Не удивлюсь, если матч закончится со счетом 0:0. У «Краснодара» точно будут проблемы со взломом обороны», – сказал Черданцев.
- «Краснодар» примет «Зенит» в субботу, 28 сентября.
- Начало матча – в 19:30 мск.
- Команды занимают два первых места в таблице РПЛ. Петербуржцы опережают соперника на 2 очка.
Источник: «Матч ТВ»