Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Черданцев дал прогноз на матч «Краснодар» – «Зенит»

27 сентября 2024, 17:42
5

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев поделился ожиданиями от игры между «Краснодаром» и «Зенитом» в 10-м туре РПЛ.

«Матч получится незрелищным. «Зенит» на этом выезде устроит и ничья, он будет играть от обороны. Можно будет играть длинными передачами на Соболева.

Я думаю, что это будет закрытая игра со стороны «Зенита», им нет смысла раскрываться. Они здорово обороняются, пропустили всего два мяча.

Не удивлюсь, если матч закончится со счетом 0:0. У «Краснодара» точно будут проблемы со взломом обороны», – сказал Черданцев.

  • «Краснодар» примет «Зенит» в субботу, 28 сентября.
  • Начало матча – в 19:30 мск.
  • Команды занимают два первых места в таблице РПЛ. Петербуржцы опережают соперника на 2 очка.

Еще по теме:
Латышонок прокомментировал результативную ошибку Караваева в матче с «Краснодаром» 3
Соболев поговоркой отреагировал на поражение «Зенита» от «Краснодара» 3
ЭСК принял решения по эпизодам с Торменой и Черниковым в матче «Краснодар» – «Зенит» 8
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Semenycch
1727450865
Браво! И все же аналитика недостаточно глубокая. Дело в том, что Зенит не Рубин Бердыева и автобус традиционно не ставит. Да, Зенит начнет матч с оглядкой на оборону, но постепенно матч станет двусторонним.
Ответить
...уефан
1727451031
...не достаточно глубоко Черданцев палец в ноздрю засунул, глубины мысли не получилось...
Ответить
ySS
1727459544
Орган забьёт на один больше, чем яйца. Краснодар - 6 очков для милерклуба
Ответить
somn
1727462802
Если Семак выпустит Соболева, я перестану его уважать.
Ответить
Рыло свина
1727484277
Краснодар с Зенитом обычно много голов забивают думаю на двоих четыре будет!
Ответить
Главные новости
Радимов поставил крест на «Спартаке» в ближайшем матче
Вчера, 23:27
Это’О ответил на обвинения, что присвоил себе деньги за матч с Россией
Вчера, 22:59
Гусев описал форвардов ЦСКА одним прилагательным
Вчера, 22:52
1
«Зенит» запретил «Локомотиву» выпускать Мостового в старте
Вчера, 22:37
3
Карпукас унизил родной «Локо», рассуждая о силе «Зенита»
Вчера, 22:11
4
Стало известно условие для отъезда Кисляка в Европу
Вчера, 21:57
В «Ахмате» прокомментировали срыв трансфера Самородова в «Спартак»
Вчера, 21:47
2
«Я плохой»: тренер «Родины» – после поражения от «Крыльев Советов»
Вчера, 21:29
1
Агент Маньяков раскрыл подробности побега Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 21:09
1
«Матч ТВ» покажет только одну игру 8-го тура РПЛ
Вчера, 20:49
17
Все новости
Все новости
Назван тренер «Спартака», который оскорблял игроков
Вчера, 23:55
Агент рассказал об интересе к Кисляку из топ-5 лиг Европы
Вчера, 23:49
Обращение Баринова после операции
Вчера, 23:17
Стало известно условие для отъезда Кисляка в Европу
Вчера, 21:57
В «Ахмате» прокомментировали срыв трансфера Самородова в «Спартак»
Вчера, 21:47
2
«Я плохой»: тренер «Родины» – после поражения от «Крыльев Советов»
Вчера, 21:29
1
Агент Маньяков раскрыл подробности побега Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 21:09
1
«Матч ТВ» покажет только одну игру 8-го тура РПЛ
Вчера, 20:49
17
Карпукас тремя словами описал поражение «Зенита» от ЦСКА
Вчера, 20:30
Бубнов диагностировал панику в московском клубе РПЛ
Вчера, 20:17
РПЛ. «Крылья Советов» вырвали победу над «Родиной» (2:1)
Вчера, 19:56
9
ФотоЦСКА рассказал об операции Баринова
Вчера, 18:59
1
Зобнин назвал единственного футболиста нынешнего «Спартака», который играл бы в чемпионской команде-2016/17
Вчера, 18:45
4
Шнякин удивил выбором лучшего тренера на старте сезона РПЛ
Вчера, 18:19
1
Заболотный объяснил, почему перешел в «Спартак»
Вчера, 18:08
2
Генич оценил побег Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 17:58
4
Слуцкий сформулировал проблему ЦСКА
Вчера, 17:37
CAS вынес решение по Писарскому
Вчера, 17:29
2
Бубнов определил, кто более одарен – Олейников или Глушенков
Вчера, 17:20
6
Фото«Краснодар» продлил контракт с основным защитником
Вчера, 17:14
1
Не забивший ни одного гола за «Спартак» Заболотный: «Те задачи, которые мне были объявлены, я выполнил»
Вчера, 16:33
1
Газзаев: «Возвращение России близко, чувствую»
Вчера, 16:20
5
Геркус вынес жесткий вердикт «Локомотиву»
Вчера, 15:54
3
Заболотный высказался о работе Карседо в «Спартаке»
Вчера, 15:40
2
Мусаев оценил игру Сафонова за «ПСЖ»
Вчера, 15:33
Павлюченко призвал российских футболистов уезжать из России
Вчера, 15:16
23
Реакция Мостового на уход Хлусевича из «Спартака»
Вчера, 14:55
4
Карседо – российскому судье: «Ты хороший человек и арбитр, мы тобой очень довольны»
Вчера, 14:37
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+