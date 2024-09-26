Губерниев раскритиковал «Химки» и анонсировал свое выступление на игре «Локомотив» – «Спартак»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о низкой посещаемости матча 9-го тура РПЛ «Химки» – «Оренбург» (0:0). Также он анонсировал выступление своей группы на матче 10-го тура «Локомотив» – «Спартак».

«На матче «Химок» написали, что было около тысячи человек. Можно было написать, что 100 тысяч пришло, и ещe все сходненские многоэтажки тоже были заняты людьми, все смотрели футбол.

Вообще, владельцам «Химок» надо призадуматься. Люди же у нас умные, команда, которая носит название прекрасного города, в котором я живу. Собственно, я житель Сходни, которые сейчас являются частью Химок, но тем не менее.

У команды нет корней подмосковных, «Химки» – какая-то искусственная структура. Богатый дяденька взял команду, спасибо ему большое за это, а дальше?

А дальше, ребята, надо заинтересовать людей, а дальше нужно сделать всe для того, чтобы было интересно болельщикам. То, что пытается сделать «Локомотив». Идите на «РЖД Арену», там любой человек от мала до велика найдeт себе место по душе.

Например, 28-го числа я буду на матче «Локомотив» – «Спартак», и перед матчем для болельщиков выступит группа «Guber Band». Вот это понимаю, «Локомотив» делает максимум для того, чтобы пришли люди.

И мы поможем железнодорожникам и болельщикам «Спартака», безусловно, получить максимум положительных эмоций. Потому что это вывеска.

А «Химки», к сожалению, кто бы ни играл напротив, это афиша маленькими буквами. Понятно, что маститые команды – это одно, но нужно стараться, заинтересовывать болельщиков Сходни, подключать сходненскую общественность.

Возьмите, например, меня, казалось бы, живу в 15 минутах от стадиона. Вы думаете, когда-нибудь меня кто-нибудь пригласил на химкинский футбол? Конечно, нет.

А я бы подтянул сейчас 30 тысяч жителей Сходни. Вот уже на стадионе бы у нас уже не хватило места. Поэтому тут с умом надо подходить, товарищи акционеры «Химок», – написал Губерниев.