«Зенит» наказали за оскорбления Соболева болельщиками

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о наказаниях для «Зенита» за поведение болельщиков по итогам матча 4-го тура группы D Пути РПЛ Кубка России с «Рубином» (2:0).

«Перед началом матча была зажжена пиротехника, за это штраф 10 тысяч рублей. Также за неправомерные действия зрителей штраф 20 тысяч рублей. Весь матч болельщики скандировали оскорбления в адрес футболиста Соболева, за это штраф 30 тысяч рублей», – сказал Григорьянц.