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«Зенит» наказали за оскорбления Соболева болельщиками

26 сентября 2024, 15:54
14

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о наказаниях для «Зенита» за поведение болельщиков по итогам матча 4-го тура группы D Пути РПЛ Кубка России с «Рубином» (2:0).

«Перед началом матча была зажжена пиротехника, за это штраф 10 тысяч рублей. Также за неправомерные действия зрителей штраф 20 тысяч рублей. Весь матч болельщики скандировали оскорбления в адрес футболиста Соболева, за это штраф 30 тысяч рублей», – сказал Григорьянц.

  • Болельщики «Зенита» неоднократно скандировали оскорбительные кричалки в адрес нападающего команды Александра Соболева на разных матчах.
  • Петербургский клуб купил форварда у «Спартака» в конце августа за 10 миллионов евро.

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Источник: ТАСС
Россия. Кубок Зенит Соболев Александр Григорьянц Артур
Комментарии (14)
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ilich55
1727356357
За пиротехнику понятно, но за своего-то за что 500 баксов срубили? Штрафные бабки КДК РФС куда направляет?
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...уефан
1727356945
...сидите тихо! Аплодировать - только по команде специально обученного человека! Скандировать, только заранее отцензурированные, кричалки одобренные Газпромом)...
Ответить
Бригадный
1727359201
Что так мало взяли с Зенита? Берите больше. Даст! Наказывать надо жестко, вплоть до банкротства. Когда дегенераты питерские матерят своего же игрока, что это? Правильно - позор российского футбола.
Ответить
Тинез Розоп
1727360183
с одного же кошелька вынут и обратно положат...
Ответить
Semenycch
1727360218
Наказание невиновных, награждение непричастных... Обычное дело для РФС!
Ответить
Taps
1727360411
Беда-а-а ... Мюллера на мыло !
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Вомбат
1727360636
Пра-виль-но-е решение! Сви-ней! Сви-ней! Сви-ней! (юмореска Г. Хазанова 1982 года, если кто не знает).
Ответить
Боров мясной
1727369469
Вопрос тупой почему штрафуют клуб, а не тех кто кричит?
Ответить
subbotaspartak
1727371910
Обанкротит Соболь Газпром
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Из Твери Леха
1727763147
Троянский дельфин. Чем он лучше Сергеева-то ?
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