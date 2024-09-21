В 24-м туре Второй лиги Б встречаются «Чертаново» и «Тверь». Обе команды находятся не в лучшей форме. «Чертаново», занимающее 6-е место, не выигрывает уже пять матчей подряд, тогда как «Тверь», находясь на 14-й позиции, терпит поражения в последних трeх играх. В предстоящем матче обе команды будут стремиться прервать свои неудачные серии и набрать столь необходимые очки.

Анализ команды «Чертаново»

Под руководством Сергея Чикишева «Чертаново» переживает сложный период. Команда проигрывает в 5 последних матчах и демонстрирует слабую результативность – всего один гол в последних 5 играх. Проблемы в атаке сочетаются с нестабильностью в обороне: «Чертаново» пропускает в среднем 1.20 гола за игру. На своeм поле команда проиграла три последних матча, что вызывает опасения перед встречей с «Тверью».

Последние 5 матчей:

Ключевые показатели:

Пропускает в среднем 1.20 гола за игру.

Забивает в среднем 0.20 гола за игру.

Проигрывает в 5 последних матчах.

Анализ команды «Тверь»

Команда Владислава Тернавского также испытывает серьeзные трудности. «Тверь» проигрывает в 3 последних матчах, и в обороне дела обстоят не лучшим образом – 11 пропущенных голов за последние 5 игр. В атаке «Тверь» также не может найти стабильную игру, забивая всего 0.60 гола за матч. Проблемы в защите и атаке ставят команду в сложное положение перед визитом в Москву.

Последние 5 матчей:

Ключевые показатели:

Пропускает в среднем 2.20 гола за игру.

Забивает в среднем 0.60 гола за игру.

Проигрывает в 3 последних матчах.

Тактический разбор

Ожидается, что «Чертаново» будет стремиться к инициативе на своeм поле, несмотря на свою текущую форму. Команде нужно наладить атаку, так как защита «Твери» в последних матчах действует нестабильно. «Тверь», в свою очередь, может попытаться использовать контратаки, опираясь на ошибки хозяев. Однако обе команды страдают от проблем в атаке, что может сделать матч малорезультативным.

Личные встречи

ФК Тверь 1:3 Чертаново (07 июня 2024)

Чертаново 0:0 ФК Тверь (01 октября 2022)

Коэффициенты букмекера:

Победа «Чертаново»: 2.30

Ничья: 3.10

Победа «Твери»: 3.50

Рекомендации для ставок:

Наиболее безопасная ставка : Тотал меньше 2.5 голов (1.75). Оба коллектива испытывают проблемы в атаке, что снижает вероятность результативного матча.

Умеренная ставка : Обе команды забьют – Нет (1.90). Исходя из текущей формы, есть шансы на «сухую» игру с обеих сторон.

Более рискованная ставка: Победа «Чертаново» (2.30). Несмотря на неудачную серию, домашний фактор может сыграть ключевую роль.

Рекомендация: Тотал меньше 2.5 голов за коэффициент 1.75.