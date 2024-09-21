Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • «Чертаново» – «Тверь»: прогноз на матч 24-го тура Второй лиги Б – 22 сентября

    «Чертаново» – «Тверь»: прогноз на матч 24-го тура Второй лиги Б – 22 сентября

    В 24-м туре Второй лиги Б встречаются «Чертаново» и «Тверь». Обе команды находятся не в лучшей форме. «Чертаново», занимающее 6-е место, не выигрывает уже пять матчей подряд, тогда как «Тверь», находясь на 14-й позиции, терпит поражения в последних трeх играх. В предстоящем матче обе команды будут стремиться прервать свои неудачные серии и набрать столь необходимые очки.

    Анализ команды «Чертаново»

    Под руководством Сергея Чикишева «Чертаново» переживает сложный период. Команда проигрывает в 5 последних матчах и демонстрирует слабую результативность – всего один гол в последних 5 играх. Проблемы в атаке сочетаются с нестабильностью в обороне: «Чертаново» пропускает в среднем 1.20 гола за игру. На своeм поле команда проиграла три последних матча, что вызывает опасения перед встречей с «Тверью».

    Последние 5 матчей:

    Ключевые показатели:

    • Пропускает в среднем 1.20 гола за игру.

    • Забивает в среднем 0.20 гола за игру.

    • Проигрывает в 5 последних матчах.

    Анализ команды «Тверь»

    Команда Владислава Тернавского также испытывает серьeзные трудности. «Тверь» проигрывает в 3 последних матчах, и в обороне дела обстоят не лучшим образом – 11 пропущенных голов за последние 5 игр. В атаке «Тверь» также не может найти стабильную игру, забивая всего 0.60 гола за матч. Проблемы в защите и атаке ставят команду в сложное положение перед визитом в Москву.

    Последние 5 матчей:

    Ключевые показатели:

    • Пропускает в среднем 2.20 гола за игру.

    • Забивает в среднем 0.60 гола за игру.

    • Проигрывает в 3 последних матчах.

    Тактический разбор

    Ожидается, что «Чертаново» будет стремиться к инициативе на своeм поле, несмотря на свою текущую форму. Команде нужно наладить атаку, так как защита «Твери» в последних матчах действует нестабильно. «Тверь», в свою очередь, может попытаться использовать контратаки, опираясь на ошибки хозяев. Однако обе команды страдают от проблем в атаке, что может сделать матч малорезультативным.

    Личные встречи

    • ФК Тверь 1:3 Чертаново (07 июня 2024)

    • Чертаново 0:0 ФК Тверь (01 октября 2022)

    Коэффициенты букмекера:

    • Победа «Чертаново»: 2.30

    • Ничья: 3.10

    • Победа «Твери»: 3.50

    Рекомендации для ставок:

    • Наиболее безопасная ставка: Тотал меньше 2.5 голов (1.75). Оба коллектива испытывают проблемы в атаке, что снижает вероятность результативного матча.

    • Умеренная ставка: Обе команды забьют – Нет (1.90). Исходя из текущей формы, есть шансы на «сухую» игру с обеих сторон.

    • Более рискованная ставка: Победа «Чертаново» (2.30). Несмотря на неудачную серию, домашний фактор может сыграть ключевую роль.

    Рекомендация: Тотал меньше 2.5 голов за коэффициент 1.75.

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.09.2024 14:57
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+