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    • «Рома» – «Удинезе»: прогноз на матч 5-го тура Серии А – 22 сентября 2024

    «Рома» – «Удинезе»: прогноз на матч 5-го тура Серии А – 22 сентября 2024

    22 сентября 2024 года на Олимпийском стадионе в Риме пройдет матч 5-го тура Серии А, в котором «Рома» примет «Удинезе». Встреча двух команд с разными подходами и текущими формами обещает быть интересной и напряженной.

    «Рома»

    «Рома» под руководством тренера показывает слабые результаты на старте сезона. После 4 туров команда набрала всего 3 очка и занимает 16-е место. В последних 5 матчах в рамках Серии А «Рома» забила всего 3 гола, пропустив 4, что указывает на трудности в атаке. Лидер атак Артем Довбик пока забил лишь 1 гол в 4 матчах, и команда явно испытывает проблемы с созданием голевых моментов.

    Последние матчи:

    «Удинезе»

    «Удинезе» на старте сезона демонстрирует отличную форму. Команда занимает 2-е место в турнирной таблице с 10 очками и побеждает в 3 последних матчах. В последних 5 играх команда забила 11 голов, а лучшим бомбардиром стал Флориан Товен, забивший 4 мяча. «Удинезе» показывает стабильную игру в атаке и надежную оборону, что позволяет им уверенно держаться в верхней части таблицы.

    Последние матчи:

    Личные встречи

    В личных встречах «Рома» имеет преимущество, одержав 3 победы в последних 4 матчах. Однако последняя победа «Удинезе» над римлянами в 2022 году показывает, что команда умеет доставлять проблемы этому сопернику.

    Последние встречи:

    • «Удинезе» 1:2 «Рома» (2024)
    • «Рома» 3:1 «Удинезе» (2023)
    • «Рома» 3:0 «Удинезе» (2023)
    • «Удинезе» 4:0 «Рома» (2022)
    • «Удинезе» 1:1 «Рома» (2022)

    Статистика

    «Рома»:

    • Забивает в среднем: 0.60 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 3 гола
    • Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола

    «Удинезе»:

    • Забивает в среднем: 2.20 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 11 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола

    Прогноз на матч

    Учитывая текущие формы команд, «Удинезе» выглядит явным фаворитом в этой встрече. Команда стабильно забивает и показывает надежную игру в обороне. «Рома», напротив, испытывает трудности как в атаке, так и в обороне. Ожидается, что гости смогут навязать свою игру и удержать преимущество.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Удинезе» – коэффициент 2.30
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70

    Рекомендация: Победа «Удинезе» за коэффициент 2.30.

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    Источник: «Бомбардир»

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    21.09.2024 11:24
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