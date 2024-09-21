«Рома» – «Удинезе»: прогноз на матч 5-го тура Серии А – 22 сентября 2024

22 сентября 2024 года на Олимпийском стадионе в Риме пройдет матч 5-го тура Серии А, в котором «Рома» примет «Удинезе». Встреча двух команд с разными подходами и текущими формами обещает быть интересной и напряженной.
«Рома»
«Рома» под руководством тренера показывает слабые результаты на старте сезона. После 4 туров команда набрала всего 3 очка и занимает 16-е место. В последних 5 матчах в рамках Серии А «Рома» забила всего 3 гола, пропустив 4, что указывает на трудности в атаке. Лидер атак Артем Довбик пока забил лишь 1 гол в 4 матчах, и команда явно испытывает проблемы с созданием голевых моментов.
Последние матчи:
- «Дженоа» 1:1 «Рома»
- «Ювентус» 0:0 «Рома»
- «Рома» 1:2 «Эмполи»
- «Кальяри» 0:0 «Рома»
- «Эвертон» 1:1 «Рома» (товарищеский матч)
«Удинезе»
«Удинезе» на старте сезона демонстрирует отличную форму. Команда занимает 2-е место в турнирной таблице с 10 очками и побеждает в 3 последних матчах. В последних 5 играх команда забила 11 голов, а лучшим бомбардиром стал Флориан Товен, забивший 4 мяча. «Удинезе» показывает стабильную игру в атаке и надежную оборону, что позволяет им уверенно держаться в верхней части таблицы.
Последние матчи:
- «Парма» 2:3 «Удинезе»
- «Удинезе» 1:0 «Комо»
- «Удинезе» 2:1 «Лацио»
- «Болонья» 1:1 «Удинезе»
- «Удинезе» 4:0 «Авеллино» (Кубок)
Личные встречи
В личных встречах «Рома» имеет преимущество, одержав 3 победы в последних 4 матчах. Однако последняя победа «Удинезе» над римлянами в 2022 году показывает, что команда умеет доставлять проблемы этому сопернику.
Последние встречи:
- «Удинезе» 1:2 «Рома» (2024)
- «Рома» 3:1 «Удинезе» (2023)
- «Рома» 3:0 «Удинезе» (2023)
- «Удинезе» 4:0 «Рома» (2022)
- «Удинезе» 1:1 «Рома» (2022)
Статистика
«Рома»:
- Забивает в среднем: 0.60 гола за матч
- Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 3 гола
- Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола
«Удинезе»:
- Забивает в среднем: 2.20 гола за матч
- Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 11 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола
Прогноз на матч
Учитывая текущие формы команд, «Удинезе» выглядит явным фаворитом в этой встрече. Команда стабильно забивает и показывает надежную игру в обороне. «Рома», напротив, испытывает трудности как в атаке, так и в обороне. Ожидается, что гости смогут навязать свою игру и удержать преимущество.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Удинезе» – коэффициент 2.30
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70
Рекомендация: Победа «Удинезе» за коэффициент 2.30.