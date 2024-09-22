22.09.2024, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 5 тур
Италия. Серия А, 5 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Рома
Рома
4-2-2-2
99
Свилар
17
Анхелиньо
23
Манчини
5
Н'Дика
2
Челик
61
Писилли
4
Кристанте
92
Эль-Шаарави
7
Пеллегрини
9
Довбик
21
Дибала
3-3-1-1-2
40
Окойе
31
Кристенсен
24
Бийол
27
Кабаселе
25
Эхизибуе
8
Карлстрем
11
Камара
32
Эккеленкамп
10
Товен
20
Лукка
20
Бреннер
92
Эль-Шаарави
22
Эрмосо
22
Эрмосо
92
Эль-Шаарави
61
Писилли
5
Паредес
5
Паредес
61
Писилли
4
Кристанте
17
Коне
17
Коне
4
Кристанте
7
Пеллегрини
8
Бальданци
8
Бальданци
7
Пеллегрини
21
Дибала
18
Соуле
18
Соуле
21
Дибала
11
Камара
33
Земура
33
Земура
11
Камара
27
Кабаселе
95
Туре
95
Туре
27
Кабаселе
32
Эккеленкамп
4
Ловрич
4
Ловрич
32
Эккеленкамп
10
Товен
17
17
10
Товен
20
Лукка
9
Дэвис
9
Дэвис
20
Лукка
Остались в запасе
Рома
Удинезе
13
Мэтью Райан
ВР
1
Ренато Марин
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ЦЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
93
Даниэле Паделли
ВР
90
Рэзван Сава
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
16
Matteo Palma
ЦЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
29
Артюр Атта
ОП
6
Ойер Саррага
ЦП
22
Мартин Пайеро
ЦП
70
Руй Модешту
ЦФ
22
Damián Pizarro
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Остались в запасе
13
Мэтью Райан
ВР
1
Ренато Марин
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ЦЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
90
Рэзван Сава
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
16
Matteo Palma
ЦЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
29
Артюр Атта
ОП
6
Ойер Саррага
ЦП
22
Мартин Пайеро
ЦП
70
Руй Модешту
ЦФ
22
Damián Pizarro
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Главный тренер
Коста Руньяич
Статистика матча Рома - Удинезе
2
2
Всего ударов по воротам
16
9
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
1
Нарушения
15
11
Офсайды
4
1
Количество передач
570
349
Сейвы
2
5
Точность передач %
87
79
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
1.96
0.66
Смотреть прямую трансляцию матча «Рома» против «Удинезе», 5-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 сентября 2024 в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рома» – «Удинезе»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»