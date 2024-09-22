Серия A. «Рома» разгромила «Удинезе», у Довбика гол и передача

В матче 5-го тура Серии A «Рома» дома победила «Удинезе» со счетом 3:0.

Украинский нападающий римлян Артем Довбик отметился забитым мячом на 19-й минуте и голевой передачей на Томмазо Бальданци на 70-й. Еще один гол у «Ромы» забил Пауло Дибала с пенальти.

Римский клуб одержал первую победу в сезоне. У команды 9-е место и 6 очков в Серии A.

«Удинезе» потерпел первое поражение в сезоне. На счету команды 10 очков, она занимает 3-е место.

Италия. Серия А. 5-й тур

Рома – Удинезе – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Довбик, 19; 2:0 – Дибала, 49 (с пенальти); 3:0 – Бальданци, 70.

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