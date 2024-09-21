В субботу, 21 сентября, в 11-м туре российской Первой лиги сыграют «Тюмень» и «Родина». Матч пройдет в Тюмени, начало – в 11:30 (мск).

«Тюмень»

Команда Игоря Меньщикова замыкает турнирную таблицу Первой лиги, набрав 5 очков. «Тюмень» добыла 1 победу, 2 раза сыграла вничью и потерпела 7 поражений, разница мячей – 6:15.

Последние результаты «Тюмени» в Первой лиге:

«Родина»

«Родина» набрала 14 очков и занимает 9-е место в таблице. Подопечные Филиппа Соколинского добыли 3 победы, 5 раз сыграли вничью и потерпели 2 поражения, разница мячей – 10:9.

Предыдущие результаты «Родины» в Первой лиге:

Очные встречи в Первой лиге

30.04.24 «Родина» – «Тюмень» – 1:1;

18.09.23 «Тюмень» – «Родина» – 2:2.

Прогноз на матч «Тюмень» – «Родина»

«Тюмень» имеет все основания претендовать на очки в этой встрече – пора выбираться из подвала. Однако и гости не намерены проигрывать худшей команде лиги. Прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 2.08.