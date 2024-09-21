21.09.2024, суббота, 11:30
Россия. Первая лига, 11 тур
Россия. Первая лига, 11 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Тюмень
Тюмень
4-1-3-2
1
Гошев
72
Бем
30
Шавлохов
44
Сухорученко
34
Храмцов
4
Кленкин
14
Кенфак
70
Марьянов
32
Кулишев
11
Карпов
24
Коротаев
3-3-3-1
16
Корякин
75
Мещанинов
55
Крижан
68
Рядно
36
Кане
38
Мусаев
72
Гордюшенко
7
Юшин
80
Концевой
11
Кожедуб
10
Рейна
4
Кленкин
13
Петров
13
Петров
4
Кленкин
32
Кулишев
8
Талалай
8
Талалай
32
Кулишев
24
Коротаев
10
Савинов
10
Савинов
24
Коротаев
11
Карпов
80
Купцов
80
Купцов
11
Карпов
55
Крижан
15
Кочиев
15
Кочиев
55
Крижан
7
Юшин
15
Шадринцев
15
Шадринцев
7
Юшин
11
Кожедуб
30
Данилин
30
Данилин
11
Кожедуб
Остались в запасе
Тюмень
Родина
33
Станислав Крицюк
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
52
Илья Петухов
ОП
90
Ислам Мокаев
ЦП
31
Денис Ткачук
ЛВ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
45
Дэвид Сангаре
ВР
24
Александр Клещенко
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
8
Илья Антонов
ЦП
24
Михаил Мальцев
АП
28
Матвей Бурлаков
ЦФ
Главный тренер
Филипп Соколинский
Остались в запасе
33
Станислав Крицюк
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
52
Илья Петухов
ОП
90
Ислам Мокаев
ЦП
31
Денис Ткачук
ЛВ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Остались в запасе
45
Дэвид Сангаре
ВР
24
Александр Клещенко
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
8
Илья Антонов
ЦП
24
Михаил Мальцев
АП
28
Матвей Бурлаков
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Главный тренер
Филипп Соколинский
Статистика матча Тюмень - Родина
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Тюмень» против «Родины», 11-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 сентября 2024 в 11:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тюмень» – «Родина»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»