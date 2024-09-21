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  • «Тюмень» – «Родина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024

«Тюмень» – «Родина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024

21 сентября 2024, 10:20
Тюмень
21.09.2024, суббота, 11:30
Россия. Первая лига, 11 тур
1 : 2
Завершен
Родина
22' А. Кулишев (П)
49' Й. Рейна 74' А. Концевой
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тюмень
1
Евгений Гошев
ВР
72
Александр Бем
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
14
Оливье Кенфак
ЛВ
4
Данил Кленкин
ЦП
70
Андрей Марьянов
ПВ
32
Артем Кулишев
ПВ
24
Александр Коротаев
ЦФ
11
Данил Карпов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Родина
16
Александр Корякин
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
75
Артем Мещанинов
ЦЗ
55
Митя Крижан
ЦЗ
80
Артем Концевой
ЛВ
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
36
Мамаду Кане
ЦП
38
Леон Мусаев
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
7
Александр Юшин
ПВ
10
Йорди Рейна
ЦФ
Главный тренер
Филипп Соколинский
Тюмень
33
Станислав Крицюк
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
13
Михаил Петров
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
52
Илья Петухов
ОП
90
Ислам Мокаев
ЦП
8
Денис Талалай
ЦП
10
Андрей Савинов
АП
22
Кирилл Косарев
ЦФ
80
Дмитрий Купцов
ЦФ
Родина
45
Дэвид Сангаре
ВР
24
Александр Клещенко
ЦЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
30
Максим Данилин
ЦП
8
Илья Антонов
ЦП
24
Михаил Мальцев
АП
28
Матвей Бурлаков
ЦФ
4-1-3-2
1
Гошев
72
Бем
30
Шавлохов
44
Сухорученко
34
Храмцов
4
Кленкин
14
Кенфак
70
Марьянов
32
Кулишев
11
Карпов
24
Коротаев
3-3-3-1
16
Корякин
75
Мещанинов
55
Крижан
68
Рядно
36
Кане
38
Мусаев
72
Гордюшенко
7
Юшин
80
Концевой
11
Кожедуб
10
Рейна
4
Кленкин
13
Петров
13
Петров
4
Кленкин
32
Кулишев
8
Талалай
8
Талалай
32
Кулишев
24
Коротаев
10
Савинов
10
Савинов
24
Коротаев
11
Карпов
80
Купцов
80
Купцов
11
Карпов
55
Крижан
15
Кочиев
15
Кочиев
55
Крижан
7
Юшин
15
Шадринцев
15
Шадринцев
7
Юшин
11
Кожедуб
30
Данилин
30
Данилин
11
Кожедуб
Остались в запасе
Тюмень
Родина
33
Станислав Крицюк
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
52
Илья Петухов
ОП
90
Ислам Мокаев
ЦП
31
Денис Ткачук
ЛВ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
45
Дэвид Сангаре
ВР
24
Александр Клещенко
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
8
Илья Антонов
ЦП
24
Михаил Мальцев
АП
28
Матвей Бурлаков
ЦФ
Главный тренер
Филипп Соколинский
Остались в запасе
33
Станислав Крицюк
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
52
Илья Петухов
ОП
90
Ислам Мокаев
ЦП
31
Денис Ткачук
ЛВ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Остались в запасе
45
Дэвид Сангаре
ВР
24
Александр Клещенко
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
8
Илья Антонов
ЦП
24
Михаил Мальцев
АП
28
Матвей Бурлаков
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Главный тренер
Филипп Соколинский
Статистика матча Тюмень - Родина
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Тюмень» против «Родины», 11-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 сентября 2024 в 11:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тюмень»«Родина»

«Тюмень» – «Родина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Родина Тюмень
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