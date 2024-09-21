В субботу, 21 сентября, в 11-м туре российской Первой лиги сыграют КАМАЗ и «Урал». Игра состоится в Набережных Челнах, начало – в 17:30 (мск).
КАМАЗ
Команда Ильдара Ахметзянова находится на 13-м месте в таблице, набрав 11 очков. КАМАЗ добыл 3 победы, 2 раза сыграл вничью и потерпел 5 поражений, разница мячей – 8:7.
Последние результаты КАМАЗа в Первой лиге:
- 14.09.24 «Алания» – КАМАЗ – 0:2;
- 07.09.24 КАМАЗ – «Черноморец» – 0:1;
- 01.09.24 КАМАЗ – «Нефтехимик» – 0:0.
«Урал»
«Урал» набрал 18 очков и занимает 3-е место в таблице. Подопечные Евгения Аверьянова добыли 5 побед, 3 раза сыграли вничью и потерпели 2 поражения, разница мячей – 15:8.
Предыдущие результаты «Урала» в Первой лиге:
- 16.09.24 «Арсенал» – «Урал» – 1:0;
- 07.09.24 «Урал» – «Ротор» – 1:1;
- 31.08.24 «Урал» – «Алания» – 3:1.
Очные встречи
- 27.10.21 КАМАЗ – «Урал» – 1:0 Кубок России;
- 25.09.11 КАМАЗ – «Урал» – 0:1 Первая лига;
- 18.05.11 «Урал» – КАМАЗ – 2:3 Первая лига;
- 22.09.10 «Урал» – КАМАЗ – 1:1 Первая лига;
- 21.05.10 КАМАЗ – «Урал» – 1:1 Первая лига.
Прогноз на матч КАМАЗ – «Урал»
«Урал», рвущийся в РПЛ, постарается взять реванш за поражение в прошлом туре. Полагаем, у гостей это получится. Прогноз – П2 с коэффициентом 2.08.