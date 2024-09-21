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  • «КАМАЗ» – «Урал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024

«КАМАЗ» – «Урал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024

21 сентября 2024, 16:20
КАМАЗ
21.09.2024, суббота, 17:30
Россия. Первая лига, 11 тур
0 : 2
Завершен
Урал
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
31
Артур Анисимов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
18
Никита Мельников
ЦЗ
22
Артем Гюрджан
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
6
Иван Козлов
ОП
21
Павел Горелов
ОП
53
Александр Дерюгин
АП
10
Давид Караев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Урал
71
Алексей Мамин
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
5
Андрей Егорычев
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
10
Мартин Секулич
ЦФ
Главный тренер
Евгений Аверьянов
КАМАЗ
76
Илья Купцов
ВР
3
Даниил Маругин
ЦЗ
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
7
Руслан Аюкин
ЦП
2
Давид Хубаев
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
67
Никита Платон
ЦП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
10
Роман Защепкин
АП
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
8
Тимур Аюпов
ОП
4
Артур Юсупов
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
18
Никита Морозов
АП
11
Илья Порохов
ПВ
97
Максим Воронов
ЦФ
3-4-2-1
31
Анисимов
19
Тананеев
18
Мельников
22
Гюрджан
13
Почивалин
6
Козлов
21
Горелов
11
Стародуб
11
Апеков
53
Дерюгин
10
Караев
4-1-2-2-1
71
Мамин
22
Бевеев
53
Бардачев
2
Бегич
3
Гогличидзе
6
Сунгатулин
33
Мишкич
5
Егорычев
11
Ионов
10
Бикфалви
10
Секулич
Остались в запасе
КАМАЗ
Урал
76
Илья Купцов
ВР
3
Даниил Маругин
ЦЗ
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
7
Руслан Аюкин
ЦП
2
Давид Хубаев
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
67
Никита Платон
ЦП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
10
Роман Защепкин
АП
10
Максим Лаук
ЛВ
Главный тренер
Владимир Клонцак
99
Дмитрий Арапов
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
4
Артур Юсупов
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
18
Никита Морозов
АП
14
Юрий Железнов
ЛВ
11
Илья Порохов
ПВ
97
Максим Воронов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Аверьянов
Остались в запасе
76
Илья Купцов
ВР
3
Даниил Маругин
ЦЗ
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
7
Руслан Аюкин
ЦП
2
Давид Хубаев
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
67
Никита Платон
ЦП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
10
Роман Защепкин
АП
10
Максим Лаук
ЛВ
Остались в запасе
99
Дмитрий Арапов
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
4
Артур Юсупов
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
18
Никита Морозов
АП
14
Юрий Железнов
ЛВ
11
Илья Порохов
ПВ
97
Максим Воронов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Главный тренер
Евгений Аверьянов
Статистика матча КАМАЗ - Урал
Красные карточки
0
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Желтые карточки
0
0

Смотреть прямую трансляцию матча «КАМАЗ» против «Урала», 11-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 сентября 2024 в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «КАМАЗ»«Урал»

«Тюмень» – «Родина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Урал КАМАЗ
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