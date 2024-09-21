Составы команд
КАМАЗ
КАМАЗ
3-4-2-1
31
Анисимов
19
Тананеев
18
Мельников
22
Гюрджан
13
Почивалин
6
Козлов
21
Горелов
11
Стародуб
11
Апеков
53
Дерюгин
10
Караев
4-1-2-2-1
71
Мамин
22
Бевеев
53
Бардачев
2
Бегич
3
Гогличидзе
6
Сунгатулин
33
Мишкич
5
Егорычев
11
Ионов
10
Бикфалви
10
Секулич
Остались в запасе
КАМАЗ
Урал
76
Илья Купцов
ВР
3
Даниил Маругин
ЦЗ
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
7
Руслан Аюкин
ЦП
2
Давид Хубаев
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
67
Никита Платон
ЦП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
10
Роман Защепкин
АП
10
Максим Лаук
ЛВ
Главный тренер
Владимир Клонцак
99
Дмитрий Арапов
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
4
Артур Юсупов
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
18
Никита Морозов
АП
14
Юрий Железнов
ЛВ
11
Илья Порохов
ПВ
97
Максим Воронов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Аверьянов
Остались в запасе
76
Илья Купцов
ВР
3
Даниил Маругин
ЦЗ
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
7
Руслан Аюкин
ЦП
2
Давид Хубаев
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
67
Никита Платон
ЦП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
10
Роман Защепкин
АП
10
Максим Лаук
ЛВ
Остались в запасе
99
Дмитрий Арапов
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
4
Артур Юсупов
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
18
Никита Морозов
АП
14
Юрий Железнов
ЛВ
11
Илья Порохов
ПВ
97
Максим Воронов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Главный тренер
Евгений Аверьянов
Статистика матча КАМАЗ - Урал
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «КАМАЗ» против «Урала», 11-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 сентября 2024 в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «КАМАЗ» – «Урал»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»