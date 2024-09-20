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    • «Лечче» – «Парма»: прогноз на матч 5-го тура Серии А – 21 сентября 2024

    «Лечче» – «Парма»: прогноз на матч 5-го тура Серии А – 21 сентября 2024

    21 сентября 2024 года на стадионе «Виа дель Маре» состоится матч 5-го тура Серии А, где «Лечче» примет «Парму». Оба клуба находятся в середине таблицы и стремятся улучшить свои позиции.

    «Лечче»

    «Лечче», под руководством Луки Готти, занимает 13-е место в Серии А, набрав 4 очка после 4 туров. Команда показывает средние результаты на старте сезона, забив 3 гола в последних 5 матчах и пропустив 7. Главной атакующей силой является Никола Крстович, забивший 2 гола в 5 матчах. Несмотря на слабую результативность, «Лечче» удержал ничью в последней игре против «Торино» (0:0), продемонстрировав стабильность в обороне.

    Последние матчи:

    «Парма»

    «Парма», возглавляемая Фабио Пеккья, занимает 12-е место с 4 очками после 4 туров. Команда отличается неплохой атакой, забив 6 голов за последние 5 матчей, но имеет проблемы в обороне, пропустив 8 мячей за тот же период. «Парма» не проигрывает в 12 из 13 последних матчей против «Лечче» на выезде, что может стать важным фактором в этой встрече. Лучший бомбардир команды – Деннис Ман, забивший 2 гола в 5 играх.

    Последние матчи:

    Личные встречи

    Исторически «Парма» имеет заметное преимущество над «Лечче», особенно на выезде, где команда не проигрывает в 12 из 13 последних матчей. В последних встречах между этими командами «Парма» стабильно забивала и не раз побеждала.

    Последние встречи:

    • «Парма» 4:2 «Лечче» (2023)
    • «Парма» 1:0 «Лечче» (2022)
    • «Парма» 0:0 «Лечче» (2022)
    • «Лечче» 4:0 «Парма» (2021)

    Статистика

    «Лечче»:

    • Забивает в среднем: 0.60 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 3 гола
    • Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов
    • 1 победа, 2 ничьи, 2 поражения в последних 5 матчах

    «Парма»:

    • Забивает в среднем: 1.20 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 6 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов
    • 1 победа, 2 ничьи, 2 поражения в последних 5 матчах

    Прогноз на матч

    Обе команды показывают нестабильную игру как в атаке, так и в обороне. «Парма» имеет небольшое преимущество за счет исторически успешных выступлений на выезде против «Лечче». Ожидается напряженная игра с низкой результативностью.

    Рекомендации для ставок:

    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75
    • Обе забьют – Нет – коэффициент 1.90
    • Ничья – коэффициент 3.10

    Рекомендация: Тотал меньше 2.5 голов за коэффициент 1.75.

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    «Лечче» – «Парма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    20.09.2024 12:44
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