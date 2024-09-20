«Лечче» – «Парма»: прогноз на матч 5-го тура Серии А – 21 сентября 2024

21 сентября 2024 года на стадионе «Виа дель Маре» состоится матч 5-го тура Серии А, где «Лечче» примет «Парму». Оба клуба находятся в середине таблицы и стремятся улучшить свои позиции.

«Лечче»

«Лечче», под руководством Луки Готти, занимает 13-е место в Серии А, набрав 4 очка после 4 туров. Команда показывает средние результаты на старте сезона, забив 3 гола в последних 5 матчах и пропустив 7. Главной атакующей силой является Никола Крстович, забивший 2 гола в 5 матчах. Несмотря на слабую результативность, «Лечче» удержал ничью в последней игре против «Торино» (0:0), продемонстрировав стабильность в обороне.

Последние матчи:

«Парма»

«Парма», возглавляемая Фабио Пеккья, занимает 12-е место с 4 очками после 4 туров. Команда отличается неплохой атакой, забив 6 голов за последние 5 матчей, но имеет проблемы в обороне, пропустив 8 мячей за тот же период. «Парма» не проигрывает в 12 из 13 последних матчей против «Лечче» на выезде, что может стать важным фактором в этой встрече. Лучший бомбардир команды – Деннис Ман, забивший 2 гола в 5 играх.

Последние матчи:

Личные встречи

Исторически «Парма» имеет заметное преимущество над «Лечче», особенно на выезде, где команда не проигрывает в 12 из 13 последних матчей. В последних встречах между этими командами «Парма» стабильно забивала и не раз побеждала.

Последние встречи:

Статистика

«Лечче»:

Забивает в среднем: 0.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 3 гола

Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов

1 победа, 2 ничьи, 2 поражения в последних 5 матчах

«Парма»:

Забивает в среднем: 1.20 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 6 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов

1 победа, 2 ничьи, 2 поражения в последних 5 матчах

Прогноз на матч

Обе команды показывают нестабильную игру как в атаке, так и в обороне. «Парма» имеет небольшое преимущество за счет исторически успешных выступлений на выезде против «Лечче». Ожидается напряженная игра с низкой результативностью.

Рекомендации для ставок:

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75

Обе забьют – Нет – коэффициент 1.90

Ничья – коэффициент 3.10

Рекомендация: Тотал меньше 2.5 голов за коэффициент 1.75.