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  • «Лечче» – «Парма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024

«Лечче» – «Парма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024

21 сентября 2024, 20:35
Лечче
21.09.2024, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 5 тур
2 : 2
Завершен
Парма
32' П. Доргу 59' Н. Крстович
90+3' П. Альмквист 90+5' А. Эно
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лечче
30
Владимиро Фальконе
ВР
17
Патрик Доргу
ЛЗ
25
Антонино Галло
ЛЗ
4
Киалонда Гашпар
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
6
Федерико Башкиротто
(К) ПЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
9
Анте Ребич
ЛВ
20
Юльбер Рамадани
ЦП
29
Лассана Кулибали
ЦП
90
Никола Крстович
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Парма
1
Зион Сузуки
ВР
40
Ботонд Балог
ЦЗ
71
Йордан Осорио
ЦЗ
15
Энрико Дель Прато
(К) ПЗ
26
Войо Кулибали
ПЗ
7
Валентин Михаила
ЛВ
19
Симон Сом
ОП
80
Адриан Бернабе
ЦП
23
Эрнани
ЦП
27
Деннис Ман
ПВ
14
Анже-Йоан Бонни
ЦФ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Лечче
30
Яспер Самоойя
ВР
32
Александру Борбеи
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
18
Габи Жан
ЦЗ
44
Бальтасар Пьерре
ОП
27
Ed McJannet
ЦП
10
Филип Мархвиньски
ЦП
24
Хамза Рафья
ЦП
70
Луис Хаса
АП
19
Ламек Банда
ПВ
10
Реми Уден
ПВ
50
Сантьяго Пьеротти
ПВ
9
Рарес Бурнете
ЦФ
Парма
40
Эдоардо Корви
ВР
1
Леандро Чичисола
ВР
15
Джованни Леони
ЦЗ
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
3
Алессандро Циркати
ЦЗ
18
Антуан Эно
ЦП
3
Дрисса Камара
ЦП
22
Маттео Кансельери
ПВ
17
Gianluca Di Chiara
ЦФ
21
Анас Хадж Мохамед
ЦФ
11
Понтус Альмквист
ЦФ
3-2-2-2-1
30
Фальконе
24
Жилберт
17
Доргу
4
Гашпар
25
Галло
6
Башкиротто
20
Рамадани
29
Кулибали
9
Ребич
20
Моренте
90
Крстович
4-1-2-2-1
1
Сузуки
26
Кулибали
40
Балог
71
Осорио
15
Дель Прато
19
Сом
80
Бернабе
23
Эрнани
27
Ман
7
Михаила
14
Бонни
25
Галло
3
Пельмар
3
Пельмар
25
Галло
29
Кулибали
44
Пьерре
44
Пьерре
29
Кулибали
20
Моренте
10
Мархвиньски
10
Мархвиньски
20
Моренте
20
Рамадани
24
Рафья
24
Рафья
20
Рамадани
9
Ребич
19
Банда
19
Банда
9
Ребич
71
Осорио
18
Эно
18
Эно
71
Осорио
19
Сом
22
Кансельери
22
Кансельери
19
Сом
23
Эрнани
21
Хадж Мохамед
21
Хадж Мохамед
23
Эрнани
7
Михаила
11
Альмквист
11
Альмквист
7
Михаила
Остались в запасе
Лечче
Парма
30
Яспер Самоойя
ВР
32
Александру Борбеи
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
18
Габи Жан
ЦЗ
27
Ed McJannet
ЦП
70
Луис Хаса
АП
10
Реми Уден
ПВ
50
Сантьяго Пьеротти
ПВ
9
Рарес Бурнете
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
40
Эдоардо Корви
ВР
1
Леандро Чичисола
ВР
15
Джованни Леони
ЦЗ
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
3
Алессандро Циркати
ЦЗ
3
Дрисса Камара
ЦП
17
Gianluca Di Chiara
ЦФ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Остались в запасе
30
Яспер Самоойя
ВР
32
Александру Борбеи
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
18
Габи Жан
ЦЗ
27
Ed McJannet
ЦП
70
Луис Хаса
АП
10
Реми Уден
ПВ
50
Сантьяго Пьеротти
ПВ
9
Рарес Бурнете
ЦФ
Остались в запасе
40
Эдоардо Корви
ВР
1
Леандро Чичисола
ВР
15
Джованни Леони
ЦЗ
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
3
Алессандро Циркати
ЦЗ
3
Дрисса Камара
ЦП
17
Gianluca Di Chiara
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Статистика матча Лечче - Парма
4
1
1
Всего ударов по воротам
14
24
Удары в створ
3
10
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
0
Угловые удары
2
12
Нарушения
12
11
Офсайды
4
1
Количество передач
320
529
Сейвы
8
1
Точность передач %
80
85
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
5
11
Удары из пределов штрафной
7
15
Удары из-за пределов штрафной
7
9
xG (ожидаемые голы)
1.49
1.9

Смотреть прямую трансляцию матча «Лечче» против «Пармы», 5-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 сентября 2024 в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лечче»«Парма»

«Лечче» – «Парма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Парма Лечче
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