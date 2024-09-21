21.09.2024, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 5 тур
Италия. Серия А, 5 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Лечче
Лечче
3-2-2-2-1
30
Фальконе
24
Жилберт
17
Доргу
4
Гашпар
25
Галло
6
Башкиротто
20
Рамадани
29
Кулибали
9
Ребич
20
Моренте
90
Крстович
4-1-2-2-1
1
Сузуки
26
Кулибали
40
Балог
71
Осорио
15
Дель Прато
19
Сом
80
Бернабе
23
Эрнани
27
Ман
7
Михаила
14
Бонни
25
Галло
3
Пельмар
3
Пельмар
25
Галло
29
Кулибали
44
Пьерре
44
Пьерре
29
Кулибали
20
Моренте
10
Мархвиньски
10
Мархвиньски
20
Моренте
20
Рамадани
24
Рафья
24
Рафья
20
Рамадани
9
Ребич
19
Банда
19
Банда
9
Ребич
71
Осорио
18
Эно
18
Эно
71
Осорио
19
Сом
22
Кансельери
22
Кансельери
19
Сом
23
Эрнани
21
Хадж Мохамед
21
Хадж Мохамед
23
Эрнани
7
Михаила
11
Альмквист
11
Альмквист
7
Михаила
Остались в запасе
Лечче
Парма
30
Яспер Самоойя
ВР
32
Александру Борбеи
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
18
Габи Жан
ЦЗ
27
Ed McJannet
ЦП
70
Луис Хаса
АП
10
Реми Уден
ПВ
50
Сантьяго Пьеротти
ПВ
9
Рарес Бурнете
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
40
Эдоардо Корви
ВР
1
Леандро Чичисола
ВР
15
Джованни Леони
ЦЗ
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
3
Алессандро Циркати
ЦЗ
3
Дрисса Камара
ЦП
17
Gianluca Di Chiara
ЦФ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Остались в запасе
30
Яспер Самоойя
ВР
32
Александру Борбеи
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
18
Габи Жан
ЦЗ
27
Ed McJannet
ЦП
70
Луис Хаса
АП
10
Реми Уден
ПВ
50
Сантьяго Пьеротти
ПВ
9
Рарес Бурнете
ЦФ
Остались в запасе
40
Эдоардо Корви
ВР
1
Леандро Чичисола
ВР
15
Джованни Леони
ЦЗ
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
3
Алессандро Циркати
ЦЗ
3
Дрисса Камара
ЦП
17
Gianluca Di Chiara
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Статистика матча Лечче - Парма
4
1
1
Всего ударов по воротам
14
24
Удары в створ
3
10
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
0
Угловые удары
2
12
Нарушения
12
11
Офсайды
4
1
Количество передач
320
529
Сейвы
8
1
Точность передач %
80
85
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
5
11
Удары из пределов штрафной
7
15
Удары из-за пределов штрафной
7
9
xG (ожидаемые голы)
1.49
1.9
Смотреть прямую трансляцию матча «Лечче» против «Пармы», 5-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 сентября 2024 в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лечче» – «Парма»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»