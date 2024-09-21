Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча «Лечче» против «Пармы», 5-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 сентября 2024 в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лечче» – «Парма»