«Реал» – «Эспаньол»: прогноз на матч 6-го тура Ла Лиги – 21 сентября 2024

21 сентября 2024 года на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоится матч 6-го тура Ла Лиги, в котором «Реал» примет «Эспаньол». Оба клуба находятся в хорошей форме, но «Реал» продолжает доминировать в Ла Лиге и выходит явным фаворитом.

«Реал»

«Реал Мадрид» занимает 3-е место в Ла Лиге с 11 очками после 5 туров. Подопечные Карло Анчелотти не знают поражений в последних 19 матчах чемпионата и стабильно забивают. Лидер атаки, Килиан Мбаппе, уже отличился 5 голами в 7 матчах. В последних 5 играх мадридцы забили 11 голов, пропустив всего 2 мяча, что демонстрирует их сбалансированность как в атаке, так и в обороне.

Последние матчи:

«Эспаньол» занимает 12-е место с 7 очками после 5 туров. Под руководством Маноло Гонсалеса, команда демонстрирует уверенные результаты в последних играх. Несмотря на пропущенные голы, «Эспаньол» хорошо смотрится в атаке, забивая в каждом из последних трех матчей. Хави Пуадо является главным бомбардиром команды с 3 голами в 5 матчах. Однако в обороне остаются проблемы – за 5 игр команда пропустила 5 голов.

Последние матчи:

Личные встречи

«Реал» доминирует в личных встречах с «Эспаньолом». В последних 3 матчах между этими командами «Реал Мадрид» неизменно побеждал, стабильно забивая по 3 или более гола.

Последние встречи:

«Реал Мадрид» 3:1 «Эспаньол» (2023)

«Эспаньол» 1:3 «Реал Мадрид» (2022)

«Реал Мадрид» 4:0 «Эспаньол» (2022)

Статистика

«Реал»:

Забивает в среднем: 2.20 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.40 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 11 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 2 гола

4 победы, 1 ничья в последних 5 матчах

«Эспаньол»:

Забивает в среднем: 1.00 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 5 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов

2 победы, 1 ничья, 2 поражения в последних 5 матчах

Прогноз на матч

«Реал» является явным фаворитом встречи. Команда Анчелотти демонстрирует надежную игру как в атаке, так и в обороне, и при этом стабильно побеждает «Эспаньол» в личных встречах. «Эспаньолу» будет сложно противостоять мощной атаке хозяев.

Рекомендации для ставок:

Победа «Реал» – коэффициент 1.30

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75

Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.85

Рекомендация: Победа «Реал» за коэффициент 1.30.