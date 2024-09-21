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  • «Реал» – «Эспаньол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024

«Реал» – «Эспаньол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024

21 сентября 2024, 20:29
Реал
21.09.2024, суббота, 22:00
Испания. Примера, 6 тур
4 : 1
Завершен
Эспаньол
58' Д. Карвахаль 75' Родриго 78' Винисиус 90' К. Мбаппе (П)
54' Т. Куртуа (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
8
Федерико Вальверде
ЦП
14
Лука Модрич
(К) ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
11
Родриго
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Эспаньол
1
Жоан Гарсия
ВР
20
Карлос Ромеро
ЛАЗ
23
Альваро Техеро
ЦЗ
15
Мараш Кумбула
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
7
Хави Пуадо
(К) ЛВ
33
Алекс Крал
ОП
10
Поль Лосано
ЦП
17
Жофре Каррерас
ПВ
9
Валид Чеддира
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Эндрик
ЦФ
Эспаньол
1
Фернандо Пачеко
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
37
Наджи Унювар
ЛВ
11
Пере Милья
ЛВ
20
Хосе Грагера
ЦП
18
Альваро Агуадо
ЦП
25
Сальви Санчес
ПВ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
9
Алехо Велис
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Куртуа
11
Гарсия
3
Милитао
14
Карвахаль
14
Чуамени
8
Вальверде
14
Модрич
5
Беллингем
15
Гюлер
11
Родриго
10
Мбаппе
4-2-1-2-1
1
Гарсия
23
Эль-Хилали
15
Кумбула
6
Кабрера
23
Техеро
33
Крал
20
Ромеро
10
Лосано
17
Каррерас
7
Пуадо
9
Чеддира
5
Беллингем
22
Рюдигер
22
Рюдигер
5
Беллингем
15
Гюлер
7
Винисиус
7
Винисиус
15
Гюлер
14
Карвахаль
17
Васкес
17
Васкес
14
Карвахаль
11
Родриго
9
Эндрик
9
Эндрик
11
Родриго
10
Лосано
20
Грагера
20
Грагера
10
Лосано
23
Техеро
18
Агуадо
18
Агуадо
23
Техеро
7
Пуадо
11
Милья
11
Милья
7
Пуадо
17
Каррерас
7
Кардона
7
Кардона
17
Каррерас
9
Чеддира
9
Велис
9
Велис
9
Чеддира
Остались в запасе
Реал
Эспаньол
13
Андрей Лунин
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
Главный тренер
Карло Анчелотти
1
Фернандо Пачеко
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
37
Наджи Унювар
ЛВ
25
Сальви Санчес
ПВ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
Остались в запасе
1
Фернандо Пачеко
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
37
Наджи Унювар
ЛВ
25
Сальви Санчес
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Статистика матча Реал - Эспаньол
4
3
Всего ударов по воротам
31
10
Удары в створ
15
1
Владение мячом %
73
27
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
9
4
Нарушения
7
5
Офсайды
2
1
Количество передач
704
260
Сейвы
1
10
Точность передач %
90
67
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
8
5
Удары из пределов штрафной
21
5
Удары из-за пределов штрафной
10
5
xG (ожидаемые голы)
4.49
0.24

Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Эспаньола», 6-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 сентября 2024 в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Эспаньол»

Валенсия-Жирона смотреть онлайн 21 сентября

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Эспаньол Реал
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