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Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Эспаньола», 6-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 сентября 2024 в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Эспаньол»