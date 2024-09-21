21.09.2024, суббота, 22:00
Испания. Примера, 6 тур
Испания. Примера, 6 тур
4 : 1
Завершен
Составы команд
Реал
Реал
3-1-3-2-1
1
Куртуа
11
Гарсия
3
Милитао
14
Карвахаль
14
Чуамени
8
Вальверде
14
Модрич
5
Беллингем
15
Гюлер
11
Родриго
10
Мбаппе
4-2-1-2-1
1
Гарсия
23
Эль-Хилали
15
Кумбула
6
Кабрера
23
Техеро
33
Крал
20
Ромеро
10
Лосано
17
Каррерас
7
Пуадо
9
Чеддира
5
Беллингем
22
Рюдигер
22
Рюдигер
5
Беллингем
15
Гюлер
7
Винисиус
7
Винисиус
15
Гюлер
14
Карвахаль
17
Васкес
17
Васкес
14
Карвахаль
11
Родриго
9
Эндрик
9
Эндрик
11
Родриго
10
Лосано
20
Грагера
20
Грагера
10
Лосано
23
Техеро
18
Агуадо
18
Агуадо
23
Техеро
7
Пуадо
11
Милья
11
Милья
7
Пуадо
17
Каррерас
7
Кардона
7
Кардона
17
Каррерас
9
Чеддира
9
Велис
9
Велис
9
Чеддира
Остались в запасе
Реал
Эспаньол
13
Андрей Лунин
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
Главный тренер
Карло Анчелотти
1
Фернандо Пачеко
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
37
Наджи Унювар
ЛВ
25
Сальви Санчес
ПВ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
Остались в запасе
1
Фернандо Пачеко
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
37
Наджи Унювар
ЛВ
25
Сальви Санчес
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Статистика матча Реал - Эспаньол
4
3
Всего ударов по воротам
31
10
Удары в створ
15
1
Владение мячом %
73
27
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
9
4
Нарушения
7
5
Офсайды
2
1
Количество передач
704
260
Сейвы
1
10
Точность передач %
90
67
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
8
5
Удары из пределов штрафной
21
5
Удары из-за пределов штрафной
10
5
xG (ожидаемые голы)
4.49
0.24
Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Эспаньола», 6-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 сентября 2024 в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Эспаньол»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»