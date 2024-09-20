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    • «Валенсия» – «Жирона»: прогноз на матч 6-го тура Ла Лиги – 21 сентября 2024

    «Валенсия» – «Жирона»: прогноз на матч 6-го тура Ла Лиги – 21 сентября 2024

    21 сентября 2024 года на стадионе «Месталья» состоится матч 6-го тура Ла Лиги, в котором «Валенсия» встретится с «Жироной». Оба клуба находятся в поиске стабильных результатов, но гости явно в лучшей форме.

    «Валенсия»

    «Валенсия» занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице Ла Лиги с 1 очком после 5 туров. Команда Рубена Барахи проходит через сложные времена: за последние 12 матчей в Ла Лиге «Валенсия» не одержала ни одной победы. Атака слаба – всего 3 гола в последних 5 играх, а защита и вовсе пропускает в каждом матче, с общим числом 10 пропущенных мячей за 5 встреч.

    Последние матчи:

    «Жирона»

    «Жирона» уверенно выступает в этом сезоне, занимая 11-е место с 7 очками после 5 туров. Команда Мичела Санчеса стабильно забивает в 3 последних матчах, но имеет проблемы в защите – 8 пропущенных голов за 5 игр. Лидер атаки Абель Руис демонстрирует хорошие результаты, забив 2 гола в 5 матчах. На выезде «Жирона» показывает неплохую игру, не проигрывая в 5 из 7 последних матчей в гостях.

    Последние матчи:

    Личные встречи

    «Жирона» доминирует в последних очных встречах, одержав 3 победы подряд над «Валенсией». В предыдущих матчах «Жирона» стабильно забивала, в то время как «Валенсия» испытывает трудности как в атаке, так и в обороне.

    Последние встречи:

    • «Валенсия» 1:3 «Жирона» (2024)
    • «Жирона» 2:1 «Валенсия» (2023)
    • «Жирона» 1:0 «Валенсия» (2023)
    • «Валенсия» 1:0 «Жирона» (2022)
    • «Жирона» 2:3 «Валенсия» (2019)

    Статистика

    «Валенсия»:

    • Забивает в среднем: 0.60 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 2.00 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 3 гола
    • Пропущено в последних 5 матчах: 10 голов
    • 0 побед, 1 ничья, 4 поражения в последних 5 матчах

    «Жирона»:

    • Забивает в среднем: 1.40 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 7 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов
    • 2 победы, 0 ничьих, 3 поражения в последних 5 матчах

    Прогноз на матч

    С учетом текущей формы команд, «Жирона» выглядит фаворитом этого матча. «Валенсия» продолжает испытывать большие трудности как в атаке, так и в защите, тогда как «Жирона» демонстрирует более стабильную игру, особенно на выезде.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Жироны» – коэффициент 2.25
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

    Рекомендация: Победа «Жироны» за коэффициент 2.25.

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    «Валенсия» – «Жирона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    20.09.2024 12:14
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