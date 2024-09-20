«Валенсия» – «Жирона»: прогноз на матч 6-го тура Ла Лиги – 21 сентября 2024

21 сентября 2024 года на стадионе «Месталья» состоится матч 6-го тура Ла Лиги, в котором «Валенсия» встретится с «Жироной». Оба клуба находятся в поиске стабильных результатов, но гости явно в лучшей форме.

«Валенсия»

«Валенсия» занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице Ла Лиги с 1 очком после 5 туров. Команда Рубена Барахи проходит через сложные времена: за последние 12 матчей в Ла Лиге «Валенсия» не одержала ни одной победы. Атака слаба – всего 3 гола в последних 5 играх, а защита и вовсе пропускает в каждом матче, с общим числом 10 пропущенных мячей за 5 встреч.

Последние матчи:

«Жирона»

«Жирона» уверенно выступает в этом сезоне, занимая 11-е место с 7 очками после 5 туров. Команда Мичела Санчеса стабильно забивает в 3 последних матчах, но имеет проблемы в защите – 8 пропущенных голов за 5 игр. Лидер атаки Абель Руис демонстрирует хорошие результаты, забив 2 гола в 5 матчах. На выезде «Жирона» показывает неплохую игру, не проигрывая в 5 из 7 последних матчей в гостях.

Последние матчи:

Личные встречи

«Жирона» доминирует в последних очных встречах, одержав 3 победы подряд над «Валенсией». В предыдущих матчах «Жирона» стабильно забивала, в то время как «Валенсия» испытывает трудности как в атаке, так и в обороне.

Последние встречи:

Статистика

«Валенсия»:

Забивает в среднем: 0.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 2.00 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 3 гола

Пропущено в последних 5 матчах: 10 голов

0 побед, 1 ничья, 4 поражения в последних 5 матчах

«Жирона»:

Забивает в среднем: 1.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 7 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов

2 победы, 0 ничьих, 3 поражения в последних 5 матчах

Прогноз на матч

С учетом текущей формы команд, «Жирона» выглядит фаворитом этого матча. «Валенсия» продолжает испытывать большие трудности как в атаке, так и в защите, тогда как «Жирона» демонстрирует более стабильную игру, особенно на выезде.

Рекомендации для ставок:

Победа «Жироны» – коэффициент 2.25

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Рекомендация: Победа «Жироны» за коэффициент 2.25.