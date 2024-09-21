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  • «Валенсия» – «Жирона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024

«Валенсия» – «Жирона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024

21 сентября 2024, 18:20
Валенсия
21.09.2024, суббота, 19:30
Испания. Примера, 6 тур
2 : 0
Завершен
Жирона
56' Хуанпе (АГ) 58' Д. Гомес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
5
Сесар Таррега
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
5
Энцо Барренечеа
ОП
8
Хави Гуэрра
ЦП
18
Пепелу
(К) ЦП
16
Диего Лопес
ЦФ
99
Дани Гомес
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
Жирона
13
Пауло Газзанига
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
6
Хуанпе
(К) ЦЗ
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
37
Ладислав Крейчи
ОП
14
Джон Солис
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
22
Ясер Асприлья
АП
28
Боян Миовски
ЦФ
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Валенсия
1
Столе Димитриевски
ВР
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
33
Родриго Абахас
ЦЗ
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
22
Уго Гильямон
ОП
8
Андре Алмейда
ЦП
10
Мартин Техон
АП
21
Фран Перес
ПВ
7
Серхи Каньос
ПВ
11
Херман Валера
ЦФ
41
Уоррен Мадригаль
ЦФ
Жирона
13
Пау Лопес
ВР
1
Хуан Карлос
ВР
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
22
Арнау Мартинес
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
5
Давид Лопес
ОП
21
Янхель Эррера
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
23
Иван Мартин
АП
26
Габриэль Мисехуи
АП
11
Виктор Цыганков
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
4-1-2-1-2
25
Мамардашвили
21
Васкес
3
Москера
5
Таррега
14
Корреа
5
Барренечеа
8
Гуэрра
18
Пепелу
11
Риоха
99
Гомес
16
Лопес
3-1-2-2-2
13
Газзанига
6
Хуанпе
16
Франкес
17
Блинд
37
Крейчи
14
Солис
21
Ромеу
22
Асприлья
7
Данжума
9
Руис
28
Миовски
14
Корреа
20
Фулкье
20
Фулкье
14
Корреа
5
Барренечеа
22
Гильямон
22
Гильямон
5
Барренечеа
8
Гуэрра
8
Алмейда
8
Алмейда
8
Гуэрра
11
Риоха
7
Каньос
7
Каньос
11
Риоха
99
Гомес
11
Валера
11
Валера
99
Гомес
21
Ромеу
21
Эррера
21
Эррера
21
Ромеу
14
Солис
6
ван де Бек
6
ван де Бек
14
Солис
9
Руис
26
Мисехуи
26
Мисехуи
9
Руис
7
Данжума
17
Хиль
17
Хиль
7
Данжума
28
Миовски
7
Стуани
7
Стуани
28
Миовски
Остались в запасе
Валенсия
Жирона
1
Столе Димитриевски
ВР
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
33
Родриго Абахас
ЦЗ
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
10
Мартин Техон
АП
21
Фран Перес
ПВ
41
Уоррен Мадригаль
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
13
Пау Лопес
ВР
1
Хуан Карлос
ВР
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
22
Арнау Мартинес
ПЗ
5
Давид Лопес
ОП
23
Иван Мартин
АП
11
Виктор Цыганков
ПВ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Остались в запасе
1
Столе Димитриевски
ВР
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
33
Родриго Абахас
ЦЗ
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
10
Мартин Техон
АП
21
Фран Перес
ПВ
41
Уоррен Мадригаль
ЦФ
Остались в запасе
13
Пау Лопес
ВР
1
Хуан Карлос
ВР
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
22
Арнау Мартинес
ПЗ
5
Давид Лопес
ОП
23
Иван Мартин
АП
11
Виктор Цыганков
ПВ
Главный тренер
Рубен Бараха
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Статистика матча Валенсия - Жирона
3
2
Всего ударов по воротам
7
8
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
5
4
Нарушения
13
10
Офсайды
1
2
Количество передач
284
607
Сейвы
3
0
Точность передач %
71
88
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
3
5
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
0.41
0.33

Смотреть прямую трансляцию матча «Валенсия» против «Жироны», 6-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 сентября 2024 в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Валенсия»«Жирона»

Валенсия-Жирона смотреть онлайн 21 сентября

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Жирона Валенсия
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