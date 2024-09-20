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    • «Вальядолид» – «Реал Сосьедад»: прогноз на матч 6-го тура Ла Лиги – 21 сентября 2024

    «Вальядолид» – «Реал Сосьедад»: прогноз на матч 6-го тура Ла Лиги – 21 сентября 2024

    21 сентября 2024 года на стадионе «Хосе Соррилья» состоится матч 6-го тура Ла Лиги, где «Вальядолид» примет «Реал Сосьедад». Обе команды нуждаются в очках, чтобы улучшить свои позиции в турнирной таблице, что делает этот матч особенно интересным.

    «Вальядолид»

    «Вальядолид» начал сезон слабо, набрав всего 4 очка за 5 туров и расположившись на 17-й строчке турнирной таблицы. Команда Пауло Пессолано испытывает серьезные проблемы в обороне, пропустив 13 голов за последние 5 матчей. В атаке дела тоже идут не лучшим образом – лишь 2 забитых гола за тот же период. Лидер команды Рауль Моро отличился дважды в этом сезоне, но его усилий пока недостаточно для стабильных результатов.

    Последние матчи:

    «Реал Сосьедад»

    «Реал Сосьедад» также стартовал неудачно, набрав 4 очка за 6 туров и занимая 16-е место в таблице. Команда Иманоля Альгуасиля не побеждает в последних 4 матчах Ла Лиги, однако продолжает демонстрировать неплохую игру в атаке. В 3 последних матчах «Реал Сосьедад» стабильно забивает, что может помочь им в борьбе за результат. Лучший бомбардир команды – Браис Мендес, который забил 1 гол в 4 матчах.

    Последние матчи:

    Личные встречи

    Исторически «Вальядолид» имеет небольшое преимущество в домашних матчах против «Реал Сосьедад». В 8 из 10 последних встреч на «Хосе Соррилья» хозяева не проигрывали. Тем не менее, «Реал Сосьедад» регулярно успешно играет на выезде, выигрывая 7 из 9 матчей против этого соперника в гостях.

    Последние встречи:

    • «Реал Сосьедад» 0:1 «Вальядолид» (2023)
    • «Вальядолид» 1:0 «Реал Сосьедад» (2022)
    • «Реал Сосьедад» 4:1 «Вальядолид» (2021)
    • «Вальядолид» 1:1 «Реал Сосьедад» (2020)
    • «Реал Сосьедад» 1:0 «Вальядолид» (2020)

    Статистика

    «Вальядолид»:

    • Забивает в среднем: 0.40 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 2.60 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 2 гола
    • Пропущено в последних 5 матчах: 13 голов
    • 1 победа, 1 ничья, 3 поражения в последних 5 матчах

    «Реал Сосьедад»:

    • Забивает в среднем: 0.40 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 2 гола
    • Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов
    • 1 победа, 1 ничья, 3 поражения в последних 5 матчах

    Прогноз на матч

    Обе команды демонстрируют слабые результаты на старте сезона, однако «Реал Сосьедад» выглядит более стабильным в защите, что может сыграть решающую роль в этой встрече. «Вальядолид» имеет серьезные проблемы в обороне, и даже игра на своем поле вряд ли поможет им одержать победу.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Реал Сосьедад» – коэффициент 2.10
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75
    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.90

    Рекомендация: Победа «Реал Сосьедад» за коэффициент 2.10.

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    Источник: «Бомбардир»

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    20.09.2024 12:00
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