«Вальядолид» – «Реал Сосьедад»: прогноз на матч 6-го тура Ла Лиги – 21 сентября 2024

21 сентября 2024 года на стадионе «Хосе Соррилья» состоится матч 6-го тура Ла Лиги, где «Вальядолид» примет «Реал Сосьедад». Обе команды нуждаются в очках, чтобы улучшить свои позиции в турнирной таблице, что делает этот матч особенно интересным.

«Вальядолид»

«Вальядолид» начал сезон слабо, набрав всего 4 очка за 5 туров и расположившись на 17-й строчке турнирной таблицы. Команда Пауло Пессолано испытывает серьезные проблемы в обороне, пропустив 13 голов за последние 5 матчей. В атаке дела тоже идут не лучшим образом – лишь 2 забитых гола за тот же период. Лидер команды Рауль Моро отличился дважды в этом сезоне, но его усилий пока недостаточно для стабильных результатов.

Последние матчи:

«Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад» также стартовал неудачно, набрав 4 очка за 6 туров и занимая 16-е место в таблице. Команда Иманоля Альгуасиля не побеждает в последних 4 матчах Ла Лиги, однако продолжает демонстрировать неплохую игру в атаке. В 3 последних матчах «Реал Сосьедад» стабильно забивает, что может помочь им в борьбе за результат. Лучший бомбардир команды – Браис Мендес, который забил 1 гол в 4 матчах.

Последние матчи:

Личные встречи

Исторически «Вальядолид» имеет небольшое преимущество в домашних матчах против «Реал Сосьедад». В 8 из 10 последних встреч на «Хосе Соррилья» хозяева не проигрывали. Тем не менее, «Реал Сосьедад» регулярно успешно играет на выезде, выигрывая 7 из 9 матчей против этого соперника в гостях.

Последние встречи:

«Реал Сосьедад» 0:1 «Вальядолид» (2023)

«Вальядолид» 1:0 «Реал Сосьедад» (2022)

«Реал Сосьедад» 4:1 «Вальядолид» (2021)

«Вальядолид» 1:1 «Реал Сосьедад» (2020)

«Реал Сосьедад» 1:0 «Вальядолид» (2020)

Статистика

«Вальядолид»:

Забивает в среднем: 0.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 2.60 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 2 гола

Пропущено в последних 5 матчах: 13 голов

1 победа, 1 ничья, 3 поражения в последних 5 матчах

«Реал Сосьедад»:

Забивает в среднем: 0.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 2 гола

Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов

1 победа, 1 ничья, 3 поражения в последних 5 матчах

Прогноз на матч

Обе команды демонстрируют слабые результаты на старте сезона, однако «Реал Сосьедад» выглядит более стабильным в защите, что может сыграть решающую роль в этой встрече. «Вальядолид» имеет серьезные проблемы в обороне, и даже игра на своем поле вряд ли поможет им одержать победу.

Рекомендации для ставок:

Победа «Реал Сосьедад» – коэффициент 2.10

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75

Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.90

Рекомендация: Победа «Реал Сосьедад» за коэффициент 2.10.