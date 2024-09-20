«Вальядолид» – «Реал Сосьедад»: прогноз на матч 6-го тура Ла Лиги – 21 сентября 2024

21 сентября 2024 года на стадионе «Хосе Соррилья» состоится матч 6-го тура Ла Лиги, где «Вальядолид» примет «Реал Сосьедад». Обе команды нуждаются в очках, чтобы улучшить свои позиции в турнирной таблице, что делает этот матч особенно интересным.
«Вальядолид»
«Вальядолид» начал сезон слабо, набрав всего 4 очка за 5 туров и расположившись на 17-й строчке турнирной таблицы. Команда Пауло Пессолано испытывает серьезные проблемы в обороне, пропустив 13 голов за последние 5 матчей. В атаке дела тоже идут не лучшим образом – лишь 2 забитых гола за тот же период. Лидер команды Рауль Моро отличился дважды в этом сезоне, но его усилий пока недостаточно для стабильных результатов.
Последние матчи:
- «Сельта» 3:1 «Вальядолид»
- «Барселона» 7:0 «Вальядолид»
- «Вальядолид» 0:0 «Леганес»
- «Реал Мадрид» 3:0 «Вальядолид»
- «Вальядолид» 1:0 «Эспаньол»
«Реал Сосьедад»
«Реал Сосьедад» также стартовал неудачно, набрав 4 очка за 6 туров и занимая 16-е место в таблице. Команда Иманоля Альгуасиля не побеждает в последних 4 матчах Ла Лиги, однако продолжает демонстрировать неплохую игру в атаке. В 3 последних матчах «Реал Сосьедад» стабильно забивает, что может помочь им в борьбе за результат. Лучший бомбардир команды – Браис Мендес, который забил 1 гол в 4 матчах.
Последние матчи:
- «Мальорка» 1:0 «Реал Сосьедад»
- «Реал Сосьедад» 0:2 «Реал Мадрид»
- «Хетафе» 0:0 «Реал Сосьедад»
- «Реал Сосьедад» 1:2 «Алавес»
- «Эспаньол» 0:1 «Реал Сосьедад»
Личные встречи
Исторически «Вальядолид» имеет небольшое преимущество в домашних матчах против «Реал Сосьедад». В 8 из 10 последних встреч на «Хосе Соррилья» хозяева не проигрывали. Тем не менее, «Реал Сосьедад» регулярно успешно играет на выезде, выигрывая 7 из 9 матчей против этого соперника в гостях.
Последние встречи:
- «Реал Сосьедад» 0:1 «Вальядолид» (2023)
- «Вальядолид» 1:0 «Реал Сосьедад» (2022)
- «Реал Сосьедад» 4:1 «Вальядолид» (2021)
- «Вальядолид» 1:1 «Реал Сосьедад» (2020)
- «Реал Сосьедад» 1:0 «Вальядолид» (2020)
Статистика
«Вальядолид»:
- Забивает в среднем: 0.40 гола за матч
- Пропускает в среднем: 2.60 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 2 гола
- Пропущено в последних 5 матчах: 13 голов
- 1 победа, 1 ничья, 3 поражения в последних 5 матчах
«Реал Сосьедад»:
- Забивает в среднем: 0.40 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 2 гола
- Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов
- 1 победа, 1 ничья, 3 поражения в последних 5 матчах
Прогноз на матч
Обе команды демонстрируют слабые результаты на старте сезона, однако «Реал Сосьедад» выглядит более стабильным в защите, что может сыграть решающую роль в этой встрече. «Вальядолид» имеет серьезные проблемы в обороне, и даже игра на своем поле вряд ли поможет им одержать победу.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Реал Сосьедад» – коэффициент 2.10
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75
- Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.90
Рекомендация: Победа «Реал Сосьедад» за коэффициент 2.10.