Составы команд
Вальядолид
Вальядолид
4-1-2-1-2
1
Хейн
2
Перес
39
Озкаджар
35
Ба
2
Роша
24
Юрич
21
Амалла
23
Месегер
11
Мачис
9
Латаса
18
Моро
4-3-2-1
1
Ремиро
2
Арамбуру
21
Агер
19
Субельдия
17
Гомес
8
Турриэнтес
24
Сучич
36
Субименди
23
Бекер
14
Кубо
9
Оскарссон
39
Озкаджар
4
Торрес
4
Торрес
39
Озкаджар
21
Амалла
71
Перес
71
Перес
21
Амалла
11
Мачис
10
Санчес
10
Санчес
11
Мачис
24
Сучич
8
Оласагасти
8
Оласагасти
24
Сучич
9
Оскарссон
10
Оярсабаль
10
Оярсабаль
9
Оскарссон
Остались в запасе
Вальядолид
Реал Сосьедад
13
Андре Феррейра
ВР
15
Эрай Джемерт
ЦЗ
34
Рауль Часко
ЦП
16
Mario Maroto
ЦП
20
Чуки
ЦП
29
Роберт Кенеди
ЛВ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
10
Маркос Андре
ЦФ
14
Мамаду Силла
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
13
Унаи Марреро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
11
Йон Магунаселайя
АП
15
Пабло Марин
АП
7
Андер Барренечеа
ЛВ
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
13
Андре Феррейра
ВР
15
Эрай Джемерт
ЦЗ
34
Рауль Часко
ЦП
16
Mario Maroto
ЦП
20
Чуки
ЦП
29
Роберт Кенеди
ЛВ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
10
Маркос Андре
ЦФ
14
Мамаду Силла
ЦФ
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
11
Йон Магунаселайя
АП
15
Пабло Марин
АП
7
Андер Барренечеа
ЛВ
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Вальядолид - Реал Сосьедад
3
2
Всего ударов по воротам
15
14
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
5
7
Нарушения
15
12
Офсайды
0
3
Количество передач
269
528
Сейвы
3
2
Точность передач %
71
84
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
7
5
Удары из пределов штрафной
8
11
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
1.01
1.49
Смотреть прямую трансляцию матча «Вальядолид» против «Реал Сосьедад», 6-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 сентября 2024 в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вальядолид» – «Реал Сосьедад»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»