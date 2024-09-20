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    • «Лестер» – «Эвертон»: прогноз на матч 5-го тура Премьер-лиги – 21 сентября 2024

    «Лестер» – «Эвертон»: прогноз на матч 5-го тура Премьер-лиги – 21 сентября 2024

    21 сентября 2024 года на стадионе «Кинг Пауэр Стэдиум» состоится матч 5-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Лестер» примет «Эвертон». Оба клуба находятся в сложных ситуациях, и этот матч может стать ключевым для обеих команд.

    «Лестер»

    «Лестер» находится в середине турнирной таблицы на 15 месте, набрав всего 2 очка после 4 туров. Команда играет с переменным успехом, не выигрывая в последних четырех матчах, однако атака продолжает забивать в каждой игре. Лидером атаки остается Джейми Варди, который забил два мяча в четырех матчах. Проблемы у «Лестера» связаны с обороной – команда пропускает в каждом матче, что ослабляет их позиции. В последних пяти играх они забили 9 голов и пропустили 7.

    Последние матчи:

    «Эвертон»

    «Эвертон» в глубоком кризисе, не набрав ни одного очка за первые 4 тура и занимая последнее, 20-е место. Команда потерпела пять поражений подряд в Премьер-лиге. Единственным лучом надежды является Доминик Кэлверт-Льюин, который забил два гола в четырех матчах. Проблемы команды начинаются в обороне – в последних пяти матчах «Эвертон» пропустил 11 голов. Однако их атака забивает в четырех последних матчах подряд, что даeт шанс на успешное выступление в предстоящей игре.

    Последние матчи:

    Личные встречи

    В последних очных встречах команды играли достаточно ровно, с небольшим перевесом в сторону «Эвертона». В их предыдущих 8 матчах трижды побеждал «Эвертон», дважды – «Лестер», и трижды была зафиксирована ничья.

    Последние встречи:

    • «Лестер» 2:2 «Эвертон» (2023)
    • «Эвертон» 0:2 «Лестер» (2022)
    • «Лестер» 1:2 «Эвертон» (2022)

    Статистика

    «Лестер»:

    • Забивает в среднем: 1.80 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 9 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов
    • 1 победа, 2 ничьи, 2 поражения в последних 5 матчах

    «Эвертон»:

    • Забивает в среднем: 1.60 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 2.20 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 8 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 11 голов
    • 1 победа, 4 поражения в последних 5 матчах

    Прогноз на матч

    Учитывая нынешнюю форму обеих команд, матч ожидается напряжeнным. «Лестер» показывает более стабильные результаты в атаке, но их оборона также уязвима. «Эвертон» находится в отчаянной ситуации и должен искать любую возможность, чтобы прервать свою серию поражений. Однако, учитывая, что «Лестер» играет дома и более стабилен в атаке, они имеют небольшое преимущество.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Лестера» – коэффициент 2.10
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70

    Рекомендация: Победа «Лестера» за коэффициент 2.10.

    Источник: «Бомбардир»

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    20.09.2024 11:22
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