«Лестер» – «Эвертон»: прогноз на матч 5-го тура Премьер-лиги – 21 сентября 2024

21 сентября 2024 года на стадионе «Кинг Пауэр Стэдиум» состоится матч 5-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Лестер» примет «Эвертон». Оба клуба находятся в сложных ситуациях, и этот матч может стать ключевым для обеих команд.

«Лестер»

«Лестер» находится в середине турнирной таблицы на 15 месте, набрав всего 2 очка после 4 туров. Команда играет с переменным успехом, не выигрывая в последних четырех матчах, однако атака продолжает забивать в каждой игре. Лидером атаки остается Джейми Варди, который забил два мяча в четырех матчах. Проблемы у «Лестера» связаны с обороной – команда пропускает в каждом матче, что ослабляет их позиции. В последних пяти играх они забили 9 голов и пропустили 7.

Последние матчи:

«Эвертон»

«Эвертон» в глубоком кризисе, не набрав ни одного очка за первые 4 тура и занимая последнее, 20-е место. Команда потерпела пять поражений подряд в Премьер-лиге. Единственным лучом надежды является Доминик Кэлверт-Льюин, который забил два гола в четырех матчах. Проблемы команды начинаются в обороне – в последних пяти матчах «Эвертон» пропустил 11 голов. Однако их атака забивает в четырех последних матчах подряд, что даeт шанс на успешное выступление в предстоящей игре.

Последние матчи:

Личные встречи

В последних очных встречах команды играли достаточно ровно, с небольшим перевесом в сторону «Эвертона». В их предыдущих 8 матчах трижды побеждал «Эвертон», дважды – «Лестер», и трижды была зафиксирована ничья.

Последние встречи:

Статистика

«Лестер»:

Забивает в среднем: 1.80 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 9 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов

1 победа, 2 ничьи, 2 поражения в последних 5 матчах

«Эвертон»:

Забивает в среднем: 1.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 2.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 8 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 11 голов

1 победа, 4 поражения в последних 5 матчах

Прогноз на матч

Учитывая нынешнюю форму обеих команд, матч ожидается напряжeнным. «Лестер» показывает более стабильные результаты в атаке, но их оборона также уязвима. «Эвертон» находится в отчаянной ситуации и должен искать любую возможность, чтобы прервать свою серию поражений. Однако, учитывая, что «Лестер» играет дома и более стабилен в атаке, они имеют небольшое преимущество.

Рекомендации для ставок:

Победа «Лестера» – коэффициент 2.10

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70

Рекомендация: Победа «Лестера» за коэффициент 2.10.