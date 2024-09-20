«Лестер» – «Эвертон»: прогноз на матч 5-го тура Премьер-лиги – 21 сентября 2024

21 сентября 2024 года на стадионе «Кинг Пауэр Стэдиум» состоится матч 5-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Лестер» примет «Эвертон». Оба клуба находятся в сложных ситуациях, и этот матч может стать ключевым для обеих команд.
«Лестер»
«Лестер» находится в середине турнирной таблицы на 15 месте, набрав всего 2 очка после 4 туров. Команда играет с переменным успехом, не выигрывая в последних четырех матчах, однако атака продолжает забивать в каждой игре. Лидером атаки остается Джейми Варди, который забил два мяча в четырех матчах. Проблемы у «Лестера» связаны с обороной – команда пропускает в каждом матче, что ослабляет их позиции. В последних пяти играх они забили 9 голов и пропустили 7.
Последние матчи:
- «Кристал Пэлас» 2:2 «Лестер»
- «Лестер» 1:2 «Астон Вилла»
- «Лестер» 4:0 «Транмер Роверс» (Кубок Лиги)
- «Фулхэм» 2:1 «Лестер»
- «Лестер» 1:1 «Тоттенхэм»
«Эвертон»
«Эвертон» в глубоком кризисе, не набрав ни одного очка за первые 4 тура и занимая последнее, 20-е место. Команда потерпела пять поражений подряд в Премьер-лиге. Единственным лучом надежды является Доминик Кэлверт-Льюин, который забил два гола в четырех матчах. Проблемы команды начинаются в обороне – в последних пяти матчах «Эвертон» пропустил 11 голов. Однако их атака забивает в четырех последних матчах подряд, что даeт шанс на успешное выступление в предстоящей игре.
Последние матчи:
- «Астон Вилла» 3:2 «Эвертон»
- «Эвертон» 2:3 «Борнмут»
- «Эвертон» 3:0 «Донкастер» (Кубок Лиги)
- «Тоттенхэм» 4:0 «Эвертон»
- «Эвертон» 1:1 «Саутгемптон» (Кубок Лиги, поражение по пенальти)
Личные встречи
В последних очных встречах команды играли достаточно ровно, с небольшим перевесом в сторону «Эвертона». В их предыдущих 8 матчах трижды побеждал «Эвертон», дважды – «Лестер», и трижды была зафиксирована ничья.
Последние встречи:
- «Лестер» 2:2 «Эвертон» (2023)
- «Эвертон» 0:2 «Лестер» (2022)
- «Лестер» 1:2 «Эвертон» (2022)
Статистика
«Лестер»:
- Забивает в среднем: 1.80 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 9 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов
- 1 победа, 2 ничьи, 2 поражения в последних 5 матчах
«Эвертон»:
- Забивает в среднем: 1.60 гола за матч
- Пропускает в среднем: 2.20 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 8 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 11 голов
- 1 победа, 4 поражения в последних 5 матчах
Прогноз на матч
Учитывая нынешнюю форму обеих команд, матч ожидается напряжeнным. «Лестер» показывает более стабильные результаты в атаке, но их оборона также уязвима. «Эвертон» находится в отчаянной ситуации и должен искать любую возможность, чтобы прервать свою серию поражений. Однако, учитывая, что «Лестер» играет дома и более стабилен в атаке, они имеют небольшое преимущество.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Лестера» – коэффициент 2.10
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70
Рекомендация: Победа «Лестера» за коэффициент 2.10.